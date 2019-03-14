Мама і дружина року: Топалов зворушливо оцінив досягнення Тодоренко

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодренко (instagram.com/reginatodorenko)

Чоловік відомої ведучої і молодої мами розповів, чому пишається коханою

Російський музикант і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, який раніше попросив поради у шанувальників, розчулив мережу зворушливою публікацією, присвяченою коханій дружині. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував миле спільне фото з дружиною і розповів, як він пишається її досягненнями - як у робочій, так і в семейній сфері.

За словами Влада, Регіна дуже багато сил і часу витрачає на своє шоу і при цьому залишається чудовою дружиною та мамою.

"Ууууух! Чим би це дитя не тішилося, аби усміхалося і сина годувала! Новий сезон її шоу як вам? Вже подивилися? По моїй фізіономії там відразу видно, як мені все це подобається. Регіна, дорога! Ти молодець! Пишаюся тобою! Не багато знають і бачать тебе так, як я. А я знаю, СКІЛЬКИ СИЛ, ЗДОРОВ'Я і НЕРВІВ ти витрачаєш! Це, звичайно, мені не подобається і подобається ніколи не буде. Але! Твоє шоу люблять мільйони! І ти отримуєш від цього задоволення! Ось я і кажу, чим би ти не тішилася, тільки посміхайся і годуй нас вчасно! Ти - мама року і дружина року! Ми тебе любимо! Сильно! Рарараааа!" - написав Топалов.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники позитивно оцінили шоу Тодоренко, а також похвалили її чоловіка за те, що так підтримує кохану у всіх починаннях.

"Региночка умничка. Головне завжди підтримувати дружину )) молодці";

"Браво Влад, слова справжнього чоловіка, люблячого чоловіка і батька, щиро і по-чесному!!!!! Щастя і здоров'я Вашої красивою сім'ї!!!";

"Підтримка дуже важлива, молодець, Влад ) удачі Регіні ) шоу біжимо дивитися";

"Підтримка чоловіка - найцінніше для жінки! Не кажу про діток))) А ще крутість чоловіки, як глави сімейства - це коли в сім'ї всі можуть щасливо реалізовувати таланти! Влад - Ви супер!!!";

"Ви кльові! Щастя Вашій родині! Так приємно читати! Ви молодець";

"Молодець, Влад! Слова справжнього чоловіка Дай Боже вашій родині міцного здоров'я!";

"Це так здорово коли чоловік підтримує дружину, в цьому і проявляється любов, не в гарних словах, а у вчинках, на що ти здатний заради сім'ї", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зважилася показати фігуру через 3 місяці після пологів і поділилася в мережі фото в купальнику.

Зазначимо, що телеведуча зараз відпочиває з маленьким сином Михайлом в ОАЕ, залишивши чоловіка вдома "на господарстві".