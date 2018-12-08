"Буду п’яним, мов від вина": український співак представив пісню для Євробачення 2019

Відео: YouTube/MusicVideoUA
Український співак DONTSOV, який раніше присвятив ніжну пісню Тіні Кароль, представив композицію "Половина". Саме з цим треком співак артист з Донецька буде брати участь в Національному відборі на пісенний конурс Євробачення 2019.
Текст пісні "Половина":
Ти так хотіла любити
Ти так хотіла що й сталося
(Волосся кольору снів й фізалісу)
Не витрачаю хвилин
Нині мені їх обмаль надано
(Втриматись й не цілуватись складно)
Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина
Станом на третю нуль нуль
Я повністю замагнічений
(Раптом в тобі потонув за лічені)
Досі я не відчував
Як в серці квітнуть гортензії
(Крила я підготував на черзі вир)
Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина
DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)
Меломани вже оцінили нове творіння артиста.
"Сонячна пісня! Дуже легка і відразу змушує танцювати! Пісня-свято! Пісня-реклакс! Відразу сподобалася, як почула! І окреме спасибі за фізаліс!" - написала Марія Шеремет.
"Супер-пісня! Заходить з першого разу", - зазначила Валерія Бутенко.
DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)
Цікаво, що в минулому році Олексій Донцов хотів представляти на Євробаченні Сан-Марино. Для перемоги йому не вистачило зовсім трохи.
Нагадаємо, раніше участь у Національному відборі на Євробачення 2019 вирішив прийняти французький співак Поль Манондіз. Для цього він навіть записав україномовну пісню.
Відео: РБК-Україна