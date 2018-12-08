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"Буду п’яним, мов від вина": український співак представив пісню для Євробачення 2019

Lite » Зірки 08.12.2018 - 09:07

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Український співак DONTSOV, який раніше присвятив ніжну пісню Тіні Кароль, представив композицію "Половина". Саме з цим треком співак артист з Донецька буде брати участь в Національному відборі на пісенний конурс Євробачення 2019.

Текст пісні "Половина":

Ти так хотіла любити
Ти так хотіла що й сталося
(Волосся кольору снів й фізалісу)
Не витрачаю хвилин
Нині мені їх обмаль надано
(Втриматись й не цілуватись складно)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина

Станом на третю нуль нуль
Я повністю замагнічений
(Раптом в тобі потонув за лічені)
Досі я не відчував
Як в серці квітнуть гортензії
(Крила я підготував на черзі вир)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина
Ти є моя половина

&quot;Буду п’яним, мов від вина&quot;: український співак представив пісню для Євробачення 2019

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Меломани вже оцінили нове творіння артиста.

"Сонячна пісня! Дуже легка і відразу змушує танцювати! Пісня-свято! Пісня-реклакс! Відразу сподобалася, як почула! І окреме спасибі за фізаліс!" - написала Марія Шеремет.

"Супер-пісня! Заходить з першого разу", - зазначила Валерія Бутенко.

&quot;Буду п’яним, мов від вина&quot;: український співак представив пісню для Євробачення 2019

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Цікаво, що в минулому році Олексій Донцов хотів представляти на Євробаченні Сан-Марино. Для перемоги йому не вистачило зовсім трохи.

Нагадаємо, раніше участь у Національному відборі на Євробачення 2019 вирішив прийняти французький співак Поль Манондіз. Для цього він навіть записав україномовну пісню.

Відео: РБК-Україна

Відбір на Євробачення 2019: французький співак представив україномовну пісню Українці можуть взяти участь у відборі на Євробачення: як це зробити
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