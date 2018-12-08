"Буду п’яним, мов від вина": український співак представив пісню для Євробачення 2019

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Український співак DONTSOV, який раніше присвятив ніжну пісню Тіні Кароль, представив композицію "Половина". Саме з цим треком співак артист з Донецька буде брати участь в Національному відборі на пісенний конурс Євробачення 2019.

Текст пісні "Половина":

Ти так хотіла любити

Ти так хотіла що й сталося

(Волосся кольору снів й фізалісу)

Не витрачаю хвилин

Нині мені їх обмаль надано

(Втриматись й не цілуватись складно)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина

Ти є моя половина

Станом на третю нуль нуль

Я повністю замагнічений

(Раптом в тобі потонув за лічені)

Досі я не відчував

Як в серці квітнуть гортензії

(Крила я підготував на черзі вир)

Буду буду буду буду п’яним мов від вина

Ти є моя половина

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Меломани вже оцінили нове творіння артиста.

"Сонячна пісня! Дуже легка і відразу змушує танцювати! Пісня-свято! Пісня-реклакс! Відразу сподобалася, як почула! І окреме спасибі за фізаліс!" - написала Марія Шеремет.

"Супер-пісня! Заходить з першого разу", - зазначила Валерія Бутенко.

DONTSOV (фото: facebook.com/dontsov.songwriter)

Цікаво, що в минулому році Олексій Донцов хотів представляти на Євробаченні Сан-Марино. Для перемоги йому не вистачило зовсім трохи.

Нагадаємо, раніше участь у Національному відборі на Євробачення 2019 вирішив прийняти французький співак Поль Манондіз. Для цього він навіть записав україномовну пісню.

Відео: РБК-Україна