Буде пізніше: знаменита голлівудська пара відклала весілля

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Селебріті стверджують, що для них весілля - не пріоритет

Роман однією з найулюбленіших публікою зіркових пар Голлівуду 31-річної супер моделі і екс-ангела "Victiria's secret" Розі Хантінгтон-Уайтлі та 51-річного голлівудського актора Джейсона Стетхема триває ось вже майже 8 років. За час відносин у пари народився син. Однак досі селебріті так і не стали офіційно чоловіком та дружиною. Примітно, що не так давно в ЗМІ була інформація, що кохані вирішили піти до вівтаря 31 жовтня 2018 року. Але судячи з усього, новий рік модель і актор зустрінуть без змін у сімейному статусі. Пара зізналася, що для них сім'я – не пріоритет про це повідомляє "Cosmopolitan".

Фото: Джейсон Стетхем і Розі Хантінгтон-Уайтлі (instagram.com/rosiehw)

"Ми довгий час були зайняті роботою, потім народився Джек. Безумовно, ми говоримо про це і чекаємо, коли прийде час. Але весілля не є для нас пріоритетом – ми і так щасливі!" – розповіла Розі.

На жаль, поки все ж таки не вiдомо коли зiрки одружаться.

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Нагадаємо, що 87-річний російський актор розлучається зі своєю 27-річною дружиною.

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Відео: (video.rbc.ua)