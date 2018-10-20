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Буде пізніше: знаменита голлівудська пара відклала весілля

Lite » Зірки 20.10.2018 - 13:12
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Селебріті стверджують, що для них весілля - не пріоритет

Роман однією з найулюбленіших публікою зіркових пар Голлівуду 31-річної супер моделі і екс-ангела "Victiria's secret" Розі Хантінгтон-Уайтлі та 51-річного голлівудського актора Джейсона Стетхема триває ось вже майже 8 років. За час відносин у пари народився син. Однак досі селебріті так і не стали офіційно чоловіком та дружиною. Примітно, що не так давно в ЗМІ була інформація, що кохані вирішили піти до вівтаря 31 жовтня 2018 року. Але судячи з усього, новий рік модель і актор зустрінуть без змін у сімейному статусі. Пара зізналася, що для них сім'я – не пріоритет про це повідомляє "Cosmopolitan".

Буде пізніше: знаменита голлівудська пара відклала весілля

Фото: Джейсон Стетхем і Розі Хантінгтон-Уайтлі (instagram.com/rosiehw)

"Ми довгий час були зайняті роботою, потім народився Джек. Безумовно, ми говоримо про це і чекаємо, коли прийде час. Але весілля не є для нас пріоритетом – ми і так щасливі!" – розповіла Розі.

На жаль, поки все ж таки не вiдомо коли зiрки одружаться.

До речі, ми писали про те, що відомий французький актор одружився на молодій моделі.

Нагадаємо, що 87-річний російський актор розлучається зі своєю 27-річною дружиною.

Також ми писали, що солістка "ВІА Гри" вийшла заміж.

Відео: (video.rbc.ua)

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