Буде багатодітна сім'я: Тодоренко зробила зізнання про життя з Топаловим

Регіна Тодоренко і Влад Топалов майже рік тому стали щасливими батьками синочка Майкла. І з тих пір їх життя перевернулося з ніг на голову. Про те, які відносини панують у молодій сім'ї, а також вихованні сина ведуча розповіла в розгорнутому інтерв'ю виданню ELLE.UA.

Регіна зізнається, що може посваритися з чоловіком через що завгодно. Ведуча взазначає, що з чоловіком вони повні протилежності. Так, вона називає себе "нехлюйка", тоді як Влад – справжній педант.

"Влада не влаштовує мій вічно розряджений телефон: "Чому до тебе ніколи не можна додзвонитися?" Це і правда безвідповідально з мого боку, і я багато чому вчуся у чоловіка. Влад — моя абсолютна протилежність. Я нехлюйка і вічний хаос, а у нього все систематично і сплановано на рік вперед. Але це добре, чоловік і повинен бути таким", - вважає вона.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зірка "Орла і Решки" згадала і про розкішне італійське весілля в Сорренто. Захід тривав цілих три дні, пара вирішила запросити на торжество вузьке коло – гостей було всього близько 70-ти осіб.

"Для мене весілля — це єднання двох кланів, свято життя, на якому можна побачити згуртованість своєї сім'ї. Це найважливіший день, коли збираються всі, щоб споглядати велику любов. Ваші гості — безумовна підтримка і тил, на який, ви зможете розраховувати все життя. Після весілля змінилося все, ми стали набагато більш згуртованими і дружніше. У будь-який момент можемо зателефонувати дідусям, бабусям і попросити про допомогу", - пояснила ведуча.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Регіна не приховує, що хоче народити ще раз, причому Влад не тільки не проти, а всіляко підтримує її бажання і навіть бачить у майбутньому їх багатодітною родиною. Ведуча також впевнена – мама у дитини повинна бути реалізованою і щасливою, тоді і малюку передасться цей стан.

"Чоловік сказав: "Будеш народжувати стільки, скільки вийде". Мені здається, у нас буде багатодітна сім'я. Просто хочеться все встигнути. У мене є такий пунктик: намагаюся бути реалізованою мамою, щоб потім не докоряти дітей, що все своє життя на них витратила. Тому я намагаюся вчитися і бути цікавою. Невидима пуповина існує: коли мама щаслива дитина щасливий, і навпаки", - впевнена ведуча.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

У зірковій родині існує поділ обов'язків по відношенню до Майкла. Наприклад, тато виховує у хлопчика гарний музичний смак і вивчать з ним мови.

"Тато у нас гуляє з сином, грає на гітарі і укулеле, співає, читає казки англійською і змінює підгузки. Мама годує, купає і грає на фортепіано. Ми нічого синові не нав'язуємо, дивимося завжди по його настрою", - ділиться Регіна.

Буквально з перших днів життя ведуча брала сина на зйомки. У малюка була навіть власна гримерка з чудовим ліжечком. За ним доглядала мама Регіни, а також поперемінно сама ведуча і її чоловік.

Регіна Тодоренко, Влад Топалов і їх син (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Спочатку все проходило гладко, але через пару місяців стало дуже складно. Я мало спала, а зміни були по 12, а іноді і 14 годин. Відсутність сну мене дуже виснажила. А ще хотілося якісно проводити час з дитиною. В темы материнства я розібралася дуже швидко: ходила з Владом до психолога, спілкувалася з лікарями-педіатрами, слухала лекції Людмили Петрановскої і читала поради по догляду за немовлям акушерки Трейсі Хол. І ми вирулили. Я зрозуміла, що у нас дуже витривалий син і йому ось так не пощастило або, навпаки, пощастило з батьками", - зізнається Регіна.

До речі, свій робочий графік вона будує, відштовхуючись від потреб малюка – завжди враховує годування і стан здоров'я Майкла. Регіна досі перебуває в пошуку ідеальної няні і вже встигла переглянути понад 30 кандидатів, вона хоче знайти для хлопчика людину, яка стане йому як рідна і розділяла погляди зіркових батьків на питання виховання та розвитку.