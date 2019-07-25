Моменти щастя: Регіна Тодоренко захопила солодким поцілунком з Топаловим

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала пикатный момент свята

Регіна Тодоренко і Влад Топалов відгуляли своє грандіозне італійське весілля ще 3 липня, але пара не перестає ділитися з шанувальниками в соцмережах пам'ятними моментами торжества і відверто розповідати про пережиті емоції. За словами ведучої, в її сімейному альбомі тепер півтори тисячі фото, які вона має намір зберігати на довгу пам'ять, а плаття, зшите за індивідуальним замовленням, буде передавати з покоління в покоління.

Зірка "Орла и Решки" вирішила показати шанувальникам в Instagram один з найбільш інтимних моментів урочистості – поцілунок нареченого та нареченої під крики гостей "Гірко!" Влад міцно обіймає Регіну за плечі, а вона його – за талію. Закохані застигли в пристрасному поцілунку, а гості з келихами в руках скандують парі і знімають те, що відбувається на телефони.

"А в яких ще країнах прийнято кричати ГІРКО молодятам?" - поцікавилася допитлива ведуча.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фото зворушило шанувальників пари. Вони не перестають захоплюватися сімейною ідилією закоханих та їх трепетним ставленням один до одного, а також детально розглядати весільні знімки, якими їх балують Влад і Регіна.

"Вітаю. Дуже красиві! Бажаю вам щастя і кохання", "У вас найніжніше, найромантичнійше, найкрасивіше весілля було, ви найкращі!", "Прекрасна весілля", "Солодкий поцілунок! Бажаю щастя вам та нескінченної любові!", "Завжди приємно на вас дивитися. Бережіть ангела своєї сім'ї, нехай він з роками тільки міцніє", "Ви класна пара, супер! Регіна, ти ніжна, красуня", - захоплювалися коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко похвалилася оригінальним і вишуканим оформленням свого італійського весілля, яке відбулося на віллі Асторія в Сорренто.

Раніше лад Топалов зворушив мережу зізнанням коханій дружині Регіні Тодренко і синові Михайлу, які стали сенсом його життя.