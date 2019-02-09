Будемо дивитися разом: Джамала заінтригувала підготовкою до Нацотбору на Євробачення

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Українська співачка анонсувала гаряче шоу

Нацвідбір на Євробачення 2019 – обов'язковий етап у виборі гідного конкурсанта, який буде представляти країну на співочому конкурсі. Відома українська співачка Джамала, яка в 2016 році стала переможницею одного з найавторитетніших музичних конкурсів у світі, заінтригувала фанатів анонсом майбутнього ефіру. Про півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019 артистка написала в своєму Instagram.

Співачка запросила шанувальників до екранів телевізорів в 19:00.

"Всім гарного дня! Чекаю вас сьогодні ввечері біля екранів. В 19:00 вмикайте СТБ або UA: Перший. Ми з вами будемо слухати і дивитися перший півфінал Нацвідбору на Євробачення! Юху!!! Good luck to everyone :)" – написала співачка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Джамала готується до Нацотбору на Євробачення 2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Багато стали висловлювати свою думку з приводу учасників Нацвідбору на Євробачення 2019. Декому здалося, що серед них є дійсно гідні міжнародного конкурсу. Деякі зазначили, що з представленими кандидатами Україна точно не виграє.

"Слухала пісні учасників. Є дійсно гідні Євробачення. Буду чекати шоу!", "Відчуваю, пролетимо ми з такими кандидатами", "О, дякую, буду дивитися", - пишуть шанувальники.

У мережі також відзначили, хто міг би вивести Україну на 1-е місце.

"Шкода... шкода... Немає TAYNNA і немає сильних лідерів, от і все... шкода, ми сподівалися, що нарешті вона в цьому році поїде представляти Євробачення, адже я впевнений, що в десятку, у фінал, точно потрапила б... А зараз сильних лідерів тут нема, одні новачки і групи... До речі групи, згадайте 2017 Україна, O.Torvald, це просто жах, зайняти 23-е місце у себе вдома... це справжня ганьба для України... Тому, будь ласка, виберіть гідного, який не буде так ганебно сміятися в Ізраїлі 2019", - пише користувач під ніком kiseliuk7777.

Шанувальники також виділили фаворитів серед представлених учасників.

"MARUV нагадує тебе. Дух переможниці. Успіхів! І терпіння...", "MARUV вперед!! Найадекватніша пісня у них. KAZKA взагалі слабкий зробили трек. Журі, будьте об'єктивні!!!" – пишуть під постом.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

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Нагадаємо, що Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом.

Раніше ми писали, що Джамала зі сміливим декольте розповіла про свої критерії вибору на Нацвідборі.

Відео: РБК-Україна