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"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2019 - 13:55
"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча блиснула ще одним своїм талантом, на цей раз письменницьким

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно пройшлася по рідному місту в стильному образі, не залишилася осторонь привітань з 8 березня. На своїй сторінці Instagram Леді Ле розмістила кумедний вірш, написаний власноруч, присвячений святу весни і, звичайно ж, українкам.

8 березня настало
Потепліло навкруги...
У дівчат квіти й подарунки
А в чоловіків... боргі
Happy women's day

&quot;Брутально-сексуально&quot;: Леся Нікітюк оригінально привітала жінокФото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили гумор знаменитості, однак, більший ажіотаж викликало фото красуні. Леся у вечірній сукні досить високо підняла свою довгу ногу на поручень ліфту, що додало пікантності кадру. В руках телеведучої був величезний букет тюльпанів, який недбало розсипався по підлозі кабіни. Свій святковий образ зірка доповнила томним поглядом прямо в камеру.
У коментарях під постом вибухнула буря, в якій фанати вирішили обговорити незвичайний посил фото Лесі і її неймовірно довгі ноги.

  • "Брутально-сексуально", - shumilov87
  • "Воу воу воу небезпечна", - karolinka7777
  • "Ти така красива, з святом тебе, мій пупсик", - sevilyalife1
  • "Шикарна як завжди!" - ksjushentsia
  • "Брутально, але дуже сексуально!І в точку сказано!" - vm_shevchenko
  • "З 8 березня!!! Пекуча красуня!!!" - velbas13
  • "Леся, які гарні ноги", - sunflower.jewelry.store
  • "Ну ти блін крута, агонь баба", - leon_tatya
  • "Лэся, а ти сексі... Зі святом тебе!" - mariyaguseva79
  • "У неї сил немає букет тримати, втомилася від привітань", - gaidaenkoandrej
  • "Леся, які гарні ноги", - sunflower.jewelry.store
  • "Ноги нескінченні", - evx76.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк зворушливо привітала свою маму з днем народження.

А ще фігуру Лесі Никитюк у спокусливому боді порівняли з Олею Поляковою, крім того її шапка нагадала шанувальником какошник "Королеви ночі".

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Новини України поздравление8 мартаЛеся Нікітюк
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