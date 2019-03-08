"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча блиснула ще одним своїм талантом, на цей раз письменницьким

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно пройшлася по рідному місту в стильному образі, не залишилася осторонь привітань з 8 березня. На своїй сторінці Instagram Леді Ле розмістила кумедний вірш, написаний власноруч, присвячений святу весни і, звичайно ж, українкам.

8 березня настало

Потепліло навкруги...

У дівчат квіти й подарунки

А в чоловіків... боргі

Happy women's day

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили гумор знаменитості, однак, більший ажіотаж викликало фото красуні. Леся у вечірній сукні досить високо підняла свою довгу ногу на поручень ліфту, що додало пікантності кадру. В руках телеведучої був величезний букет тюльпанів, який недбало розсипався по підлозі кабіни. Свій святковий образ зірка доповнила томним поглядом прямо в камеру.

У коментарях під постом вибухнула буря, в якій фанати вирішили обговорити незвичайний посил фото Лесі і її неймовірно довгі ноги.

"Брутально-сексуально", - shumilov87

"Воу воу воу небезпечна", - karolinka7777

"Ти така красива, з святом тебе, мій пупсик", - sevilyalife1

"Шикарна як завжди!" - ksjushentsia

"Брутально, але дуже сексуально!І в точку сказано!" - vm_shevchenko

"З 8 березня!!! Пекуча красуня!!!" - velbas13

"Леся, які гарні ноги", - sunflower.jewelry.store

"Ну ти блін крута, агонь баба", - leon_tatya

"Лэся, а ти сексі... Зі святом тебе!" - mariyaguseva79

"У неї сил немає букет тримати, втомилася від привітань", - gaidaenkoandrej

"Леся, які гарні ноги", - sunflower.jewelry.store

"Ноги нескінченні", - evx76.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк зворушливо привітала свою маму з днем народження.

А ще фігуру Лесі Никитюк у спокусливому боді порівняли з Олею Поляковою, крім того її шапка нагадала шанувальником какошник "Королеви ночі".