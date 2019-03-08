"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок

Телеведуча блиснула ще одним своїм талантом, на цей раз письменницьким
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно пройшлася по рідному місту в стильному образі, не залишилася осторонь привітань з 8 березня. На своїй сторінці Instagram Леді Ле розмістила кумедний вірш, написаний власноруч, присвячений святу весни і, звичайно ж, українкам.
8 березня настало
Потепліло навкруги...
У дівчат квіти й подарунки
А в чоловіків... боргі
Happy women's day
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники оцінили гумор знаменитості, однак, більший ажіотаж викликало фото красуні. Леся у вечірній сукні досить високо підняла свою довгу ногу на поручень ліфту, що додало пікантності кадру. В руках телеведучої був величезний букет тюльпанів, який недбало розсипався по підлозі кабіни. Свій святковий образ зірка доповнила томним поглядом прямо в камеру.
У коментарях під постом вибухнула буря, в якій фанати вирішили обговорити незвичайний посил фото Лесі і її неймовірно довгі ноги.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк зворушливо привітала свою маму з днем народження.
А ще фігуру Лесі Никитюк у спокусливому боді порівняли з Олею Поляковою, крім того її шапка нагадала шанувальником какошник "Королеви ночі".