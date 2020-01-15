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Несподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2020 - 15:52
Несподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережі
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала нові грані творчості

Брітні Спірс здивувала новим амплуа – популярна співачка і справжній блогер стала художницею. Свою першу виставку робіт вона покаже вже зовсім скоро – 18-го січня. Побачити картини, створені початківцям талантом, можна буде в галереї Sympa, розташованій у французькому місті Фіжак. Оголошення про експозицію співачки, а також одна з робіт з'явилися у записі галереї в Instagram.

Несподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережіСпівачка готова до нових вершин (фото: instagram.com/britneyspears)

Треба зазначити, що Брітні вже давно захоплюється творчістю, але зараз, нарешті, набралася сміливості показати картини широкому колу шанувальників. Експозиція буде називатися "Іноді ви просто повинні грати" і буде складатися, по всьому, з картин з нехитрим сюжетом. Так, перша робота демонструє квіти, виконані великими мазками. Її співачка вже пожертвувала на благодійність – аукціон збирає кошти для жертв трагедії музичного фестивалю Route 91 Harvest в 2017 році.

Несподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережіНесподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережіРобота Брітні (фото: instagram.com/galerie_sympa)

Шанувальники вже встигли дати перші коментарі картині, вітаючи співачку з починанням. Багато хто засмутився, що не зможе побачити роботи власними очима. Також деякі портали відзначили, що картина виглядає дещо примітивно.

До речі, малювання – не єдиний талант співачки. Вона вже встигла виступити в якості дизайнера, випускала парфуми, знімалася в кіно... Але, схоже, своєму призначенню – співу – змінювати не збирається.

Несподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережі

Обкладинка альбому Baby one more time (фото: instagram.com/britneyspears)

Цікаво, що сама співачка, яка регулярно ділиться зі своїми фоловерами новинами, не оголосила у своєму мікроблозі про майбутню подію. Зате вона зайнята просуванням ще одного проекту. На честь 21-річчя дебютного альбому співачки Baby one more time буде влаштована грандіозна інтерактивна виставка, яка покликана занурити фанатів Брітні у світ поп-принцеси – The Zone: The Britney Spears Experience.

Нагадаємо, альбом розійшовся по світу тиражем більше 30-ти мільйонів примірників і складався із знакових хітів. У так званій Зоні буде 10 кімнат, кожна з яких наповнена знаковими елементами кар'єри співачки. Тут можна буде співати, танцювати і фотографуватися, буквально поринаючи в кліпи Спірс

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