"Бразильська суперстар реально в захваті": Комаров розповів, що Ізаура хотіла б жити у Карпатах

Фото: Колаж РБК-Україна

Луселія Сантос мріє повернутися в Україну ще раз

Популярний ведучий Дмитро Комаров, який раніше зустрічав в аеропорту зірку бразильської "мильної опери", розповів про те, що Луселія Сантос хотіла б жити в Карпатах. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"Зараз на шляху до Чернівців. Класний день, гірська дорога, відмінна погода. Купили білих грибів, домашнього меду, Карпатський чай. Все це Ізаура відвезе в Бразилію. Від нашої подорожі бразильська суперстар реально в захваті. Каже, що хотіла б жити в Карпатах і тепер мріє повернутися ще раз, вже не в тур, без поспіху, просто у відпустку", - написав під знімком Дмитро.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Шанувальники побажали Луселії успіхів і зазначили, що будуть раді, якщо зірка приїде в Україну ще раз:

"Дуже здорово! Луселія світиться від щастя! Українська земля і Діма творять чудеса!";

"Буде здорово, тепер розповість про Україну у себе вдома. Нехай приїжджає у відпустку. Ми завжди раді таким туристам";

"Клас! Приємного і цікавої Вам дороги!";

"Супер";

Скріншот коментарів: (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розповів про найнебезпечніший ритуал в Бразилії.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що популярний ведучий Дмитро Комаров потрапив в лігво бразильської мафії.

А також писали про те, що з'явилися подробиці нового випуску "Світ Навиворіт".

Дмитро Комаров про Світ навиворіт в Україні та підготовку нової експедиції (відео: РБК-Україна)