"Изаура прилетела": Дмитрий Комаров встретил в аэропорту звезду бразильской "мыльной оперы"

Фото: Коллаж РБК-Украина

В Украину прибыла актриса из сериала "Рабыня Изаура"

Бразильская актриса Луселия Сантос, получившая наибольшую известность как исполнительница главной роли в телесериале "Рабыня Изаура", прилетела в Украину. Об этом сообщил Дмитрий Комаров на своей странице в Instagram.

"Изаура прилетела! Только что встретил актрису Луселию Сантос в киевском аэропорту Борисполь. Вместе с поклонниками, которые тоже приехали в аэропорт и специально испекли каравай", - написал под снимком Комаров.

Также ведущий напомнил, что сериал "Рабыня Изаура" был самым первым из заграничных, а поэтому самым популярным. Вышел он 30 лет назад, 16 октября 1988 года.

"Это было что-то невероятное: во время показа пустели улицы и останавливалась жизнь. Все были у экранов. Я в свои 5 лет тоже. И вот актриса впервые приехала туда, где её больше всего любили. Мне очень приятно, что это произошло по моему приглашению. Это подарок от "Мира наизнанку" нашим мамам и бабушкам", - подчеркнул Дмитрий Комаров.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Пользователи порадовались за Комарова, а также отметили, что артистка выглядит значительно младше своего возраста:

Скриншот комментариев: (instagram.com/komarovmir)

Напомним, что Дмитрий Комаров рассказал о самом опасном ритуале в Бразилии.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что популярный ведущий Дмитрий Комаров попал в логово бразильской мафии.

А также писали о том, что появились подробности нового выпуска "Мир Наизнанку".

Дмитрий Комаров о Мире наизнанку в Украине и подготовке новой экспедиции (видео: РБК-Украина)