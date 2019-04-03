Де брати натхнення: Поліна Логунова розповіла про мотивацію

Телеведуча і експерт по правильному харчуванню, а також дружина українського актора Дмитра Ступки і успішна мама Поліна Логунова часто ділиться в мережі корисними порадами по правильному харчуванню та догляду за собою. Однак в останній публікації в своєму Instagram ефектна дівчина поміркувала про те, звідки можна черпати натхнення і чому багатьом людям не вистачає в житті стимулу і мотивації.

Поліна супроводила пост яскравим знімком, на якому вона сидить на стільці в красивій бордовій сукні з глибоким декольте і задумливо дивиться в бік.

"Де брати натхнення? Ми звикли отримувати відмітки ще зі школи, це була нагорода за зусилля, ідентифікація "добре" або "погано" на шляху досягнення мети. Потім робота, тут ознаки - зарплата, похвала начальства і кар'єрне зростання, вони ж стимул і "будильник" вранці вставати і щось робити. Люди, не обтяжені нестатками, часто втрачають мотивацію взагалі щось робити, заробляти, тому що, наприклад, чоловік принесе і покладе в рот, розвиватися, тому що вже вийшла заміж, і він каже, що любить мене будь-якою ( а спробуй тобі скажи, що без макіяжу ти не дуже), худнути й бути підтягнутою, а не тріскати сирники з вівсяно-млинцями і голубцями - тому що "поганий настрій" і тільки печенька може його підняти, #яжмать, і взагалі я народила тобі сина/дочку і далі за списком", - зазначила Логунова

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Саме у відсутності оцінки зусиллям і хороших умовах життя вона бачить причину зникнення мотивації.

"Коли ви не отримуєте оцінку своїм зусиллям - у вас немає стимулу, коли ви не живете в нужді, у вас немає стимулу, розум людей вихований так, що хліб, сіль, мужик, дитя, Машина, Квартира, шмотки є - ніштяк живемо. Періодично випросити у чоловіка на кератинове випрямлення з маніком - апще баба вогонь влаштувалася. Теща рада, що дочку возять раз в рік на відпочинок, а якщо 2 - сусіди починають заздрити, а це ж, батюшки, ознака мажорства. Люди ходять з останніми моделями телефонів і з тотальною дезорієнтацією по життю.

Я гублюся, коли мені задають питання, де взяти стимул? Тому що я не розумію, як його може не бути. Крок за кроком, у вашому житті щось відбувається, пишуться книги, знімаються фільми, винаходитьс наношкіра і літають у космос туристи, люди стають поблажливішими до тварин, винаходяться еко-шкіри з грибів і ананаса, колодки в туфлях стають зручніше, макіяж яскравіше і мамопластика доступніше, ви ще не знаєте, де ваше місце в житті і як знайти своє призначення, ви виросли і вам перестали ставити відмітки, вас перестали оцінювати, як у школі, і абсолютно не розумієте - куди йти зараз", - міркує дівчина

"Не спускайте жодного дня в унітаз, у вас не буде перездачі", - підсумувала ведуча.

Користувачі мережі дякують Поліні за такі надихаючі і мотивуючі слова та відзначають, що вона допомогла їм багато чого переосмислити і зрозуміти.

"Класно сказала! Немає межі досконалості"

"Мотивує! відчуваю такий стан періодично, не тому що не потребую, напевно більше від втоми і вічної гонки"

"Люблю. ВСІМ до прочитання!!!"

"Дуже круто сказано!"

"Вік живи - вік учись!"

"Красива Поліна і слова в точку"

"Це прям сильно"

"Крутий стусан під зад від Полінка"

"Мені дуже потрібні були ваші слова зараз"

"З задоволенням читала б і читала... відмінний підхід до життя"

Нагадаємо, раніше Поліна Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок".

Ми також повідомляли, що Поліна Логунова розповіла про тонкощі вживання кисломолочних продуктів.

До речі, оголена Поліна Логунова вразила пікантним фото.