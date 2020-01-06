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Брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2020 - 10:01
Брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт
Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Брат Кейт Міддлтон з нареченою проводять час активно

Молодший брат герцогині Кембриджської не зміг сховатися від всюдисущих папараці. Навіть під час відпочинку на острові! 32-річний Джеймс Міддлтон все одно потрапив в об'єктив фотографів, прогулюючись по розкішному пляжу острова Сент-Барт, який також називають "островом мільйонерів". З іншого боку, де ще відпочивати представнику королівської сім'ї. Зазначимо, що Сент-Барт - це заморське співтовариство Франції, що займає однойменний острів у Карибському морі.

На райський острів Джеймс Міддлтон відправився зі своєю нареченою - 29-річна француженка Алізе Тевене.

При цьому брат герцогині Кембриджської і його кохана потрапили у камери фотографів в самих лише плавках і купальниках. Однак зоряній парі однозначно нічого приховувати! Закохані виглядають відмінно. І явно стежать за своїми формами. Так, Алізе "позує" в червоному бікіні - дівчина в ідеальній формі. Її пляжний образ доповнює крислатий солом'яний капелюх. Брат Міддлтон вибрав сині плавки із "заморськими пейзажами". Пара прогулюється по пляжу, тримаючись за руки.

Брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт

Ще пізніше кохані були помічені в інших образах. Алізе Тевене приміряла пляжний балахон насиченого синього відтінку.

Брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт

Також відомо, що пара дуже активно проводить час на "острові мільйонерів". Джеймс і Алізе не тільки засмагають, плавають і попивають коктейлі на пляжі. Але також щоранку вибігають на пробіжку. Слід підкреслити, що Міддлтони - дуже активна сім'я.

Брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт

За даними Daily Mail, Мідлтон і Тевенет зустрічалися близько 10 місяців після першої зустрічі в одному з барів Лондона влітку 2018-го. Дівчина отримала ступінь магістра в галузі інвестицій і фінансів в Лондонському університеті королеви Марії і пропрацювала в фінансовій сфері майже шість років. Про заручини брата герцогині Кембриджської стало відомо в жовтні 2019 року. Закохані встигли вийти в світ разом.

Брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Одним завидним холостяком скоро стане менше. До речі, на своїй сторінці в мережі instagram Джеймс опублікував фото з коханою, на якому вона показує обручку.

"Вона сказала ТАК!" - повідомив радісну новину Джеймс Міддлтон, і нарешті рассекретив всю серйозність стосунків з Алізе.

В сім'ї Міддлтон троє дітей: Кейт, Філіпа Шарлотта (Піппа) і Вільям Джеймс. Кейт — найстарша з них.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що племінниця принцеси Діани зібралася під вінець з мільйонером в два рази старше її.

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