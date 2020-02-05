Більше овочів і ніякого м'яса: Кім Кардашьян чесно розповіла про харчування своєї сім'ї

Кім Кардашьян – особистість відкрита, готова завжди ділитися не тільки аутфітами, але і своїми інсайтами і життєвим досвідом з шанувальниками. Цього разу зірка розговорилася в Twitter на таку актуальну тему, як харчування. Причому мама 4-х дітей згадала не тільки про свої кулінарні вподобання. Вона розповіла і про те, яких принципів в раціоні дотримується, коли мова йде про шестирічну Шорт, п'ятирічного Сейнтеа, дворічну Чикаго і восьмимісячного Псалма.

Норт й Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім розповіла, що останнім часом вся її сім'я перейшла на вегетаріанський режим. Так, 39-річна бізнесвумен зізналася, що сама вона їсть в основному рослинну їжу. "Більше ніякого м'яса", – додала зірка. На питання, чи дотримуються її діти такого ж режиму, вона відповіла ствердно. Правда, додала, що Норт – пескетаріанка.

Як відомо, такий режим харчування передбачає відмову від вживання в їжу м'яса, але допускає в раціон рибу і морепродукти. Також пескетаріанці можуть додавати в раціон молоко, яйця і кисломолочні продукти, крім продуктів рослинного походження.

Кім і вся її родина любить рослинну їжу (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, недавнє фото сімейного сніданку Кім, Каньє і дітей лише підтверджує слова знаменитої красуні. На столі видно фрукти і ягоди, горіхи, а також овочі та мюслі.

Нагадаємо, нещодавно Кім і Каньє "повели" шанувальників у святая святих – їх сімейний особняк. Вони дали відверте інтерв'ю журналу Architectural Digest, а також показали кожен куточок будинку. За словами подружжя, вони самі продумували всі деталі інтер'єру, працюючи з професійними дизайнерами. Тепер їх будинок нагадує оазис "чистоти і світла" і повністю задовольняє смаки і потреби всієї сім'ї.

Дітей зірка намагається годувати правильно (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Хтось може задатися питанням щодо труднощів виховання чотирьох маленьких дітей у такій незайманій кремовій атмосфері, але Кім і Каньє швидко вказують, що будинок надзвичайно сприятливий для дітей. Вище сім'я зображена в кімнаті, присвяченій виключно гігантській, подібній до морської істоти м'якої скульптури, створеної художницею Ізабель Роуэр. На питання, чи є ця кімната ігровою або це просто художня інсталяція, Каньє заперечує: "Все, що ми робимо, це художня інсталяція та ігрова кімната", – пише видання.