"Найбільше мені подобався костюм Баби Яги": Michelle Andrade розповіла про хелловінські традиції

Колаж РБК-Україна

21-річна Мішель згадала, як відзначала Хелловін у Болівії

Напередодні Хелловіна 2018, який у всьому світі відзначатимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, українська співачка і телеведуча болівійського походження Michelle Andrade розповіла LITE про своє ставлення до цього свята.

"Коли я жила в Болівії, в цей день всі діти яскраво прикрашали обличчя, вбиралися і ходили по сусідніх хатах просити цукерки або гроші. Найбільше мені подобався костюм Баби Яги", - розповіла Мішель.

Michelle Andrade в костюмі Баби Яги (фото надане співачкою)

Але в Болівії Хелловін не є таким популярним святом, як День мертвих, який відзначають на початку листопада.

"Пам'ятаю, як у Ла-Пас, рідному місті моєї бабусі, люди приносили на кладовище черепи, прикрашені квітами, а ще хліб, солодощі і подарунки. Багато болівійців взагалі зберігають черепи своїх померлих родичів будинку і вірять, що цього дня їх душі повертаються на землю. На моїй другій батьківщині ставляться до смерті інакше, ніж в Україні. Майже в кожному місті живуть шамани і чаклуни, до яких ходять всі місцеві жителі", - додала дівчина.

21-річна зірка зізналася, що завжди мріяла відсвяткувати Хелловін "на якійсь крутій вечірці, як в американських фільмах".

"Сподіваюся, в цьому році мою мрію здійснять Танці з зірками, адже я буду зустрічати свято на проекті", - зазначила Андраде.

Мішель Андраде (фото: прес-служба співачки)

Нагадаємо, що раніше ми зібрали топ-5 найжахливіших фільмів про Хелловін, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Відео: РБК-Україна