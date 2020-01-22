На лікарняному ліжку: Влад Топалов зробив страшне зізнання про своє здоров'я

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Знімок з крапельницею співак супроводив новинами про стан здоров'я

Співак з РФ Влад Топалов, чоловік української телеведучої та співачки Регіни Тодоренко, який нещодавно засмутив своїх шанувальників звістками про своє здоров'я, зробив відверте зізнання про своє зсамопочуття.

Початок 2020 року у подружжя Топалов-Тодоренко видався не зовсім вдалим, адже глава сімейства раптово потрапив у лікарню і переніс дві операції. 34-річний колишній соліст руппы "Smash!!" опублікував в Instagram фото з клініки і сповістив шанувальників про проблеми зі здоров'ям.

І ось чергове зізнання від Влада не змусило себе чекати, співак опублікував свіжий знімок з крапельницею і поскаржився на те, що доросле життя підносить йому не приємні сюрпризи. У коментарях під фото він згадав про те, що колись надто квапився дорослішати, а треба було вчитися і слухатися батьків.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Раніше ми з друзями ходили разом у кіно, ресторани, в клуби, на танці..... а зараз - разом ходимо на обстеження наших все ще міцних, але вже не таких молодих організмів!!!" - заявив музикант.

І зізнався, що прийшов на одследование не в самоті, а з другом, ім'я якого нестав розголошувати.

"Не отримав згоди на розголошення імені мого друга з "заходу" сьогодні, тому не називаю його) але було кумедно лежати поруч один з одним, у такій новій обстановці)))) Ось воно - доросле життя!!! І куди я, @лять, поспішав дорослішати? Чим погано було ПРОСТО СЛУХАТИСЯ БАТЬКІВ І ВЧИТИСЯ? Кумедно)))" - пожартував Влад.

Підписники побажали виконавцю якнайшвидшого одужання і зізналися, що доросле життя не таке вже й безтурботне, як вони уявляли її в дитинстві.

Де мої 17 років ?

Раніше іграшки були машинки і танчики,а тепер клізми і капельниці. Молодь не хворіти!!!!!

Правильно за здоров'ям треба стежити

Дааа...доросле життя...

це тільки квіточки!

О, так! Я в дитинстві думала, що бути дорослим - це круто: робишь, що хочеш. Всі здавалися такими розумними, сміливими, легко приймають рішення. Ніфіга! Як же жорстко мене обдурили

Раніше до ранку гуляли і на роботу, а тепер 100 разів подумаєш, перш ніж йти тусити і не дай боже випити

До речі, Влад Топалов останнім часом досить ретельно стежить за своїм здоров'ям і не прогулює спортзал. Разом з дружиною Регіною Тодоренко вони займаються на тренажерах. Так нещодавно вони опублікувала кадри, на яких співак допоміг зробити дружині розтяжку.