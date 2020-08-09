Богиня томатів: Лілія Ребрик в яскравому літньому образі торкнулася провокаційної теми

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію на Херсонщині

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик разом з командою програми "Ранок з Україною" зараз подорожує по самих мальовничих і цікавих куточках рідної країни, щоб показати їх телеглядачам на День незалежності. Попутно артистка встигає похвалитися яскравими і стильними луками і зробити ефектні фотографії.

Зараз Лілія знаходиться на Херсонщині, де перевтілилася у справжню "богиню томатів". Зірка опублікувала в мережі атмосферні фото в яскравому літньому образі - вона позувала в довгому червоно-білому сарафані з пікантним розрізом і незвичайними бретельками у вигляді фіолетових стрічок.

Трендовий аутфит доповнюють бежеві босоніжки, а також комплект з солом'яного капелюха і плетеної сумки.

Ребрик відображена в полі з ящиками, повними соковитих помідорів. За словами ведучої, вони неймовірно смачні.

"Думали, якщо я поїхала на Херсонщину, то об‘ідаюся тут самими лише кавунами? Ну, частково це - правда! Але цей край славиться не тільки своїми надсмачними кавунами і динями! Тут ще можна стати справжньою богинею томатів або помідоровою королевою. таких соковитих, солодких, смачних (і ще 1000 захоплених синонімів) помідорів я ніде не зустрічала! Бачте, аж кілька ящиків собі вхопила (жартую). А знаєте що буду готувати з них? Мариновані помідори, бо ж ми не шукаємо легких шляхів!" - поділилася враженнями Лілія.

Пізніше артистка зробила кілька атмосферних кадрів на тлі піщаних барханів, а в підписі торкнулася провокаційної теми. Ребрик поцікавилася у підписників, хто в їх житті для них на першому місці. Сама ж ведуча впевнена, що у жінки на першому місці повинні бути вона сама.

"Дуже провокаційну тему хочу сьогодні підняти (це так на мене вплинуло гаряче сонце Херсонщини). Хто у вас в житті на першому місці?

Ви сама?

Дитина?

Чоловік?

Родичі?

А, може, робота чи кар'єра?

⠀

Я твердо переконана: на першому місці в жінки має бути… вона сама! Багато з нас живе за принципом: “На першому місці - дитина”. Та це - велика помилка! На першому місці у жінки має бути сама жінка! На другому - чоловік (а якщо його нема, то потрібно лишити це місце вільним, “вакантним”, і тоді чоловік обов’язково з’явиться, адже так ми посилаємо сигнали Всесвіту і проектуємо свої бажання, які обов’язково здійснюються)! Як ставиться до себе жінка - так до неї ставитиметься і чоловік. Тому дуже важливо любити себе, поважати, знати собі ціну, балувати, цінувати і все-все-все! Тоді і чоловік зрозуміє, що потрібно жінці. Адже якщо жінка задоволена, то і всі хто навколо будуть задоволені", - вважає теледіва.

Лілія Ребрик в червоному сарафані і солом'яному капелюсі захопила трендовим річним чином (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Що стосується дітей, їм зірка відводить третє місце.

"І вже тільки на третьому місці мають бути діти! І переконана, що сварити себе, гризти себе за те, що вони НЕ на першому місці, непотрібно! Більшість проблем у стосунках з чоловіками, у родинах саме через те, що жінки жертвують собою передусім заради дітей. Втім, навряд чи наші діти зможуть оцінити це коли стануть дорослими. Тому потрібно самому розвивати любов до себе і бути у цьому прикладом і чоловіку, і дітям. Я наголошу, це - моя і виключно моя СУБ’ЄКТИВНА думка! А ви діліться своїми! Хто має бути на першому місці?" - зазначила Ребрик.

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі - Олешківських пісків на Херсонщині.