Богиня томатов: Лилия Ребрик в ярком летнем образе затронула провокационную тему

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая устроила красочную фотосессию на Херсонщине

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе с командой программы "Ранок з Україною" сейчас путешествует по самым живописным и интересным уголкам родной страны, чтобы показать их телезрителям на День независимости. Попутно артистка успевает похвастаться стильными и яркими луками и сделать эффектные фотографии.

Сейчас Лилия находится на Херсонщине, где перевоплотилась в настоящую "богиню томатов". Звезда опубликовала в сети атмосферные фото в ярком летнем образе - она позировала в длинном красно-белом сарафане с пикантным разрезом и необычными бретельками в виде фиолетовых лент.

Трендовый аутфит дополняют бежевые босоножки, а также комплект из соломенной шляпы и плетеной сумки.

Ребрик запечатлена в поле с ящиками, полными сочных помидоров. По словам ведущей, они невероятно вкусные.

"Думали, если я поехала на Херсонщину, то об'ідаюся здесь одними лишь арбузами? Ну, частично это - правда! Но этот край славится не только своими сверхвкусными арбузами и дынями! Здесь еще можно стать настоящей богиней томатов или помидорной королевой. таких сочных, сладких, вкусных (и еще 1000 восторженных синонимов) помидоров я нигде не встречала! Видите ли, аж несколько ящиков себе ухватила (шучу). А знаете что буду готовить из них Маринованные помидоры, ведь мы не ищем легких путей!" - поделилась впечатлениями Лилия.

Позже артистка сделала несколько атмосферных кадров на фоне песчаных барханов, а в подписи затронула провокационную тему. Ребрик поинтересовалась у подписчиков, кто в их жизни для них на первом месте. Сама же ведущая уверена, что у женщины на первом месте должны бать она сама.

"Очень провокационную тему хочу сегодня поднять (это так на меня повлияло горячее солнце Херсонщины). Кто у вас в жизни на первом месте?

Вы сама?

Ребенок?

Муж?

Родственники?

А, может, работа или карьера?

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Я твердо убеждена: на первом месте у женщины должна быть... она сама! Многие из нас живут по принципу: “На первом месте - ребенок”. И это - большая ошибка! На первом месте у женщины должна быть сама женщина! На втором - супруг (а если его нет, то нужно оставить это место свободным, “вакантным”, и тогда мужчина обязательно появится, ведь так мы посылаем сигналы Вселенной и проецируем свои желания, которые обязательно сбываются)! Как относится к себе женщина - так к ней относится и мужчина. Поэтому очень важно любить себя, уважать, знать себе цену, баловать, ценить и все-все-все! Тогда и муж поймет, что нужно женщине. Ведь если женщина довольна, то и все вокруг будут довольны", - считает теледива.

Лилия Ребрик в красном сарафане и соломенной шляпе восхитила трендовым летним образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Что касается детей, им звезда отводит третье место.

"И уже только на третьем месте должны быть дети! И убеждена, что ругать себя, грызть себя за то, что они НЕ на первом месте, не нужно! Большинство проблем в отношениях с мужчинами, в семьях именно из-за того, что женщины жертвуют собой прежде всего ради детей. Впрочем, вряд ли наши дети смогут оценить это когда станут взрослыми. Поэтому нужно самому развивать любовь к себе и быть в этом примером и мужу, и детям. Я отмечу, это - мое и исключительно мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение! А вы делитесь своими! Кто должен быть на первом месте?" - отметила Ребрик.

Ранее Лилия Ребрик с мужем устроили романтику посреди украинской пустыни - Олешковских песках на Херсонщине.