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Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі

Субота 08 серпня 2020 09:54
Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі
Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча "потонула" в обіймах коханого чоловіка

Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – ідеальна пара закоханих, незважаючи на солідний стаж подружнього життя, а також приклад для наслідування, про що їм не раз повідомляли шанувальники. Їм легко вдається зберегти любов, пристрасть і романтику, а також бути хорошими, розумыючими і люблячими батьками для своїх дочок Діани і Поліни. Пара любить проводити літо на дачі, але непроти поїхати кудись і освоїти нові горизонти. Так, Лілія та Андрій вирушили в знамениту українську пустелю на Херсонщині.

Ведуча зачарувала романтичні кадрами в обіймах чоловіка на тлі піщаних барханів. Вона вибрала легке літнє біле плаття-сарафан і притиснулася ближче до коханому чоловікові, який уклав її в міцні обійми.

"Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна..." - підписала барвисті романтичні кадри з чоловіком Лілія.

Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі

Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі

Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі

Лілія Ребрик з чоловіком вирушила в "пустелю" на Херсонщині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники пари запропонували їм познайомитися з іншими достопримечаельностями Херсонщини і закидали компліментами.

  • Як це мило
  • Які ви класні
  • Як завжди позитивні. Супер
  • Це ви неймовірні
  • Незрівнянні фото. Це ідеально
  • Ви супер сімейка. Захоплююся вами
  • Прекрасна пара! Завжди такі позитивні
  • Ви дуже гарна пара
  • Ви просто супер! Чарівна сімя і приклад для оточуючих!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик показала як стильно обіграти костюм-оверсайз з льону.

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