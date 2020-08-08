Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі

Ведуча "потонула" в обіймах коханого чоловіка
Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – ідеальна пара закоханих, незважаючи на солідний стаж подружнього життя, а також приклад для наслідування, про що їм не раз повідомляли шанувальники. Їм легко вдається зберегти любов, пристрасть і романтику, а також бути хорошими, розумыючими і люблячими батьками для своїх дочок Діани і Поліни. Пара любить проводити літо на дачі, але непроти поїхати кудись і освоїти нові горизонти. Так, Лілія та Андрій вирушили в знамениту українську пустелю на Херсонщині.
Ведуча зачарувала романтичні кадрами в обіймах чоловіка на тлі піщаних барханів. Вона вибрала легке літнє біле плаття-сарафан і притиснулася ближче до коханому чоловікові, який уклав її в міцні обійми.
"Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна..." - підписала барвисті романтичні кадри з чоловіком Лілія.
Лілія Ребрик з чоловіком вирушила в "пустелю" на Херсонщині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники пари запропонували їм познайомитися з іншими достопримечаельностями Херсонщини і закидали компліментами.
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