"Богиня": Маша Єфросиніна у розкішній сукні захопила довгими ногами

Ведуча підкорила фанатів ефектним знімком
Телеведучій Маші Єфросиніній в цьому році виповнилося 40 років, проте вона захоплює квітучим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою. До речі, на честь ювілею артистка знялася в ефектній фотосесії і прикрасила обкладинку червневого номера журналу Elle в розкішному вбранні. Кадром з тих яскравих зйомок вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Маша позує в розкішній атласній сукні червоного кольору з глибоким декольте і пікантними розрізами на стегнах, а також довгим шлейфом. Красуня сидить у спокусливій позі, закинувши одну довгу ногу на іншу. Волосся вона залишила розпущеним і задумливо дивиться вдалину. Доповнюють образ сріблясті туфлі.
"У будь-якій незрозумілій ситуації одягай червоний... #mycolour", - прокоментувала Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники засипали ведучу компліментами, особливо відзначаючи її нескінченні ноги і погоджуючись, що червоний колір їй дуже личить.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото з чоловіком і сином.
Раніше Маша Єфросиніна засвітила стрункі нескінченні ноги на пляжі іспанського острова Ібіца.
Також Маша Єфросиніна побувала в нічному клубі на іспанкою Ібіці. Телеведуча від душі повеселилася на вечірці під відкритим небом.