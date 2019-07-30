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"Богиня": Маша Єфросиніна у розкішній сукні захопила довгими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.07.2019 - 09:43
"Богиня": Маша Єфросиніна у розкішній сукні захопила довгими ногами
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча підкорила фанатів ефектним знімком

Телеведучій Маші Єфросиніній в цьому році виповнилося 40 років, проте вона захоплює квітучим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою. До речі, на честь ювілею артистка знялася в ефектній фотосесії і прикрасила обкладинку червневого номера журналу Elle в розкішному вбранні. Кадром з тих яскравих зйомок вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Маша позує в розкішній атласній сукні червоного кольору з глибоким декольте і пікантними розрізами на стегнах, а також довгим шлейфом. Красуня сидить у спокусливій позі, закинувши одну довгу ногу на іншу. Волосся вона залишила розпущеним і задумливо дивиться вдалину. Доповнюють образ сріблясті туфлі.

"У будь-якій незрозумілій ситуації одягай червоний... #mycolour", - прокоментувала Єфросиніна.

&quot;Богиня&quot;: Маша Єфросиніна у розкішній сукні захопила довгими ногами

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники засипали ведучу компліментами, особливо відзначаючи її нескінченні ноги і погоджуючись, що червоний колір їй дуже личить.

  • Шикарна
  • Маша, ви красуня
  • Красива і ти, і плаття і локація!
  • Богиня
  • Непристойно красиві ноги і Маша
  • Божеееее.....яка Марія
  • Благородний червоний! Плаття шикарно на Вас сидить
  • Бомба
  • Дуже красива
  • Ви прекрасні
  • Витончена і чарівна
  • Ох і Маша! Моніка Белучи відпочиває))
  • Королева!!! Обожнюю Вас!!!

&quot;Богиня&quot;: Маша Єфросиніна у розкішній сукні захопила довгими ногами

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото з чоловіком і сином.

Раніше Маша Єфросиніна засвітила стрункі нескінченні ноги на пляжі іспанського острова Ібіца.

Також Маша Єфросиніна побувала в нічному клубі на іспанкою Ібіці. Телеведуча від душі повеселилася на вечірці під відкритим небом.

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