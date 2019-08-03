Богині: екс-дружина і дочка Потапа похвалилися фігурами в купальниках (фото)

Фото: Наталя й Ірина Горова, Андрій Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Ірина та Наталія Горові розчулили мережу пляжним знімком

Наталія Горова, прийомна дочка Потапа, порадувала мережу милим пляжним фото зі своєю мамою, з якої вирушили на відпочинок. На знімку відома бізнес-вумен і продюсерка Ірина Горова разом із красунею-дочкою в купальниках обіймаються, посміхаються та торкаються носиками. Сонячний знімок падчерка успішного музиканта Олександра Потапенка опублікувала у своєму Instagram і зібрала масу захоплених коментарів від шанувальників.

Зазначимо, що зовсім нещодавно Потап, який останнім часом часто захоплює фанів ніжними публікаціями в мережі з новою дружиною Настею Каменських, показував кумедне фото з 10-річним сином від першого шлюбу з Іриною Горовою Андрієм. Тепер його прийомна дочка Наталка можна сказати наслідувала приклад і розповіла, як проводить час із мамою.

Наталка Горова зі своєю мамою Іриною (Фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Не дивлячись на розлучення, Потап та Ірина зберегли чудові стосунки. До весілля з Каменських артист часто розповідав, як проводить час зі своєю колишньою сім'єю, провідує сина і падчерку, проводить з ними час. Горова своєю чергою зізнавалася, що з Олексієм вони залишилися дуже близькі, а самого музиканта називала добрим, харизматичним і відповідальним, який дуже любить дітей і оточував їх турботою і увагою.

Наталка у нинішній публікації ніжно зізналася своїй мамі в любові і навіть назвала її "цукеркою".

"Люблю тебе дуже! Ти так заслужила на цей відпочинок! Моя цукерочка", - підписала дівчина сімейний знімок.

Також прийомна дочка Потапа розповіла, що під час відпочинку запланувала для себе побільше пляжу, книг і спокою.

"Плани на цей відпочинок: жодних нервів, виспатися, посміхатися, купатися, насолодитися часом із сім'єю; харчуватися так, щоб мої щічки нікуди не зникли", - написала вона в мережі.

Прийомна дочка Потапа Наталка Горова на пляжі розповіла про плани на відпочинок (Фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Підписники Наталії Горової із захопленням коментують фото двох красунь на пляжі та обсипають їх компліментами.

Красиві;

Дві подружки;

Богині;

Ой, божечки, які гарненькі! А! Прямо вай-вай;

І фігурка вогонь!

Які бусички;

Класні, приємно дивитися на такі теплі стосунки;

Ви нереально красиві!

Красуні, ну як завжди, що ти, що мама...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно дочка Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова похвалилася відпочинком на сонячній Ямайці, куди відправилася з мамою і молодшим братом Андрієм, сином продюсера. Дівчина зазначила, що любить подорожувати з мамою, адже вони спілкуються, як подруги.

Також ми писали про те, що син Потапа та Ірини Горової часто проводить час із зоряним татом, причому вони завжди вибирають активні та навіть екстремальні заняття.