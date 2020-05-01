Блонда з хвостиками: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з маленькою донечкою

Санта Дімопулос днями вперше показала обличчя своєї дочки Софії, яку вона народила в Монако. З тих пір співачка із задоволенням ділиться з шанувальниками деталями про своє малятко - наприклад, та явно пішла вокальними даними в маму, що доводить цікаве відео з голосистою дівчинкою. А от зовні вона схожа на тата - дівчинка блакитноока і світлошкіра, в той час як сама Санта смаглява і темноволоса.

Зараз Софії вже 7,5 місяців і малятко росте просто чарівною! Дімопулос поділилася ніжним і щасливим знімком з донечкою - вони відображені на вулиці, при цьому артистка підняла дитину вгору і притиснула її до обличчя, щасливо сміючись. У білявого малятка зав'язані зворушливі хвостики на голові, а одягнена вона в світло-зелений костюм.

Санта вирішила докладно розповісти про харчування доньки, зізнавшись, що їй довелося перестати годувати її грудьми.

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

"Моя булочка кохана. Я дуже відповідально підійшла до харчування, вивчивши безліч різних думок (часто протилежних). Звичайно, я планувала годувати грудьми до року, але не склалося. Хоча півроку теж не погано)

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Нам 7.5 місяців і ось що ми вже їмо:

- кабачок;

- кольорова капуста;

- брокколі;

- морквина;

- батат, картопля;

- цибуля порей;

- пастернак;

- печене яблуко;

- бебі банан;

- каші (гречка, рис, пшенична, вівсяна).

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Дуже важлива якість продуктів і довіра магазину, де ви їх купуєте. Софія у мене світлошкіра, тому я акуратно ввожу нові продукти. До 8 буду додавати перепелине яйце. Сир, йогурт до 10. М'ясо - коли з'являться перші зубки:) Це моє рішення, і я не претендую на абсолютну достовірність, просто кожна мама робить як вважає за потрібне і це правильно. Але я завжди з цікавістю вислухаю обґрунтовану іншу думку) Діліться своїм досвідом", - поділилася співачка.

Нагадаємо, що Санта також виховує 11-річного сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. Софію ж вона народила нинішньому чоловікові Ігорю Кучеренко.

Підписники залишили багато зворушених коментарів зоряній мамі і доньці, особливо захоплюючись зачіскою малятка Софії.

А хвостики у нас вже)

Як же крихітка на тата схожа! Щастя вам, красуні!

Яка грація

Улюблені

Боже яка блонда

Красоточки

Ідеальний введення продуктів для маляти! Санта розумниця!!!

Татова доця. Це ж треба яка природа дивовижна

Побільше фото вашої милашки

Яка гарненька девулечка

Ох вже ці ніжки зі складочками! Солодка Булочка!

Ух ти!!!Вже хвостики. Скоро кіски пора буде заплітати

А зачіску яку вже можете робити, супер красотуличка

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос похвалилася "вокальними" талантами маленької доньки Софії.