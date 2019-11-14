Мені близька ця ідея: Джамала записала офіційний саудтрек до фільму "Ціна правди"

Українська співачка написала пісню "Ціна правди", що прозвучить у фінальних титрах фільму "Ціна правди". Стрічка вийде на широкі екрани 28 листопада.
"Мене вразила історія, яка стала основою для фільму. Події стрічки розгортаються під час одного з найбільш трагічних періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю", - коментує співачка Джамала.
"Ми вдячні, що до роботи над таким важливим фільмом, як "Ціна правди", приєдналася Джамала. Пісня, яку Джамала написала, викликає неймовірно сильні емоції, і повністю відповідає сенсам і посилам історії фільму. Прем'єра пісні й музичного відео відбудеться найближчим часом, і ми сподіваємось, що наша спільна робота знайде в аудиторії відгук і допоможе відчути глибше ту історію, яку розповідає Аґнєшка Голланд у своєму фільмі", - зазначає продюсер стрічки Єгор Олесов.
Презентація кліпу незабаром.
Нагадаємо, що фільм українським глядачам та представникам засобів масової інформації особисто представить режисерка Аґнєшка Голланд. 27 листопада відбудеться прес-конференція та допрем’єрний показ стрічки, акредитуватись на які можна за посиланням, а 28 листопада Аґнєшка стане почесною гостею на фестивалі "Нове британського кіно", де фільм-відкриття "Ціна правди" буде показаний мовою оригіналу.
Офіційний трейлер фільму "Ціна правди" Прем’єра 28 листопада 2019
Довідка. У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на "радянську утопію", яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла.
Фільм "Ціна правди" спільного виробництва Польщі (Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute), України (Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно) та Великої Британії (Jones Boy Film). Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.
Промо-кампанія фільму в Україні базується на масштабному соціально-просвітницькому проекті компанії FILM.UA Group за підтримки генерального медіапартнера каналу "Україна", метою якого є популяризація персони Ґарета Джонса в Україні і світі, та збереження пам’яті про Голодомор в Україні 1932-1933 років.