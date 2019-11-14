Мені близька ця ідея: Джамала записала офіційний саудтрек до фільму "Ціна правди"

Джамала (фото: пресс-служба)

Українська співачка написала пісню "Ціна правди", що прозвучить у фінальних титрах фільму "Ціна правди". Стрічка вийде на широкі екрани 28 листопада.

"Мене вразила історія, яка стала основою для фільму. Події стрічки розгортаються під час одного з найбільш трагічних періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю", - коментує співачка Джамала.

"Ми вдячні, що до роботи над таким важливим фільмом, як "Ціна правди", приєдналася Джамала. Пісня, яку Джамала написала, викликає неймовірно сильні емоції, і повністю відповідає сенсам і посилам історії фільму. Прем'єра пісні й музичного відео відбудеться найближчим часом, і ми сподіваємось, що наша спільна робота знайде в аудиторії відгук і допоможе відчути глибше ту історію, яку розповідає Аґнєшка Голланд у своєму фільмі", - зазначає продюсер стрічки Єгор Олесов.

Презентація кліпу незабаром.

Нагадаємо, що фільм українським глядачам та представникам засобів масової інформації особисто представить режисерка Аґнєшка Голланд. 27 листопада відбудеться прес-конференція та допрем’єрний показ стрічки, акредитуватись на які можна за посиланням, а 28 листопада Аґнєшка стане почесною гостею на фестивалі "Нове британського кіно", де фільм-відкриття "Ціна правди" буде показаний мовою оригіналу.

Офіційний трейлер фільму "Ціна правди" Прем’єра 28 листопада 2019

Довідка. У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на "радянську утопію", яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла.

Режисер: Аґнєшка Голланд

Автор сценарію: Андреа Халупа

Продюсер: Клаудія Смея, Станіслав Дзідзіч, Єгор Олесов, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

У ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яків Ткаченко, Олег Драч, Володимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасія Чала, Аліна Ковальська та інші

Прем’єра фільму в Україні - 28 листопада 2019 року.

Дистрибутор - MMD UA та FILM.UA Distribution.

Фільм "Ціна правди" спільного виробництва Польщі (Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute), України (Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно) та Великої Британії (Jones Boy Film). Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.

Промо-кампанія фільму в Україні базується на масштабному соціально-просвітницькому проекті компанії FILM.UA Group за підтримки генерального медіапартнера каналу "Україна", метою якого є популяризація персони Ґарета Джонса в Україні і світі, та збереження пам’яті про Голодомор в Україні 1932-1933 років.