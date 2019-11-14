Мне близка эта идея: Джамала записала официальный саудтрек к фильму "Цена правды"

Джамала (фото: пресс-служба)

Украинская певица написала песню "Цена правды", которая прозвучит в финальных титрах фильма "Цена правды". Лента выйдет на широкие экраны 28 ноября.

"Меня поразила история, которая стала основой для фильма. События ленты разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе к мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - комментирует певица Джамала.

"Мы благодарны, что к работе над таким важным фильмом, как "Цена правды", Джамала присоединилась. Песня, которую Джамала написала, вызывает невероятно сильные эмоции, и полностью соответствует сенсам и посилам истории фильма. Премьера песни и музыкального видео состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что наша совместная работа найдет у аудитории отклик и поможет глубже почувствовать ту историю, которую рассказывает Агнешка Холланд в своем фильме", - отмечает продюсер ленты Егор Олесов.

Презентация клипа в скором времени.

Напомним, что фильм украинским зрителям и представителям средств массовой информации лично представит режиссер Агнешка Голланд. 27 ноября состоится пресс-конференция и допремьерный показ ленты, аккредитоваться на которые можно по ссылке, а 28 ноября Агнешка станет почетной гостьей на фестивале "Новое британского кино", где фильм-открытие "Цена правды" будет показан на языке оригинала.

Официальный трейлер фильма "Цена правды" Премьера 28 ноября 2019

Справка. В 1933 году вельский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла.

Режиссер: Агнешка Голланд

Автор сценария: Андреа Халупа

Продюсер: Клаудия Смея, Станислав Дзідзіч, Егор Олесов, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

В ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая, Алина Ковальская и другие

Премьера фильма в Украине - 28 ноября 2019 года

Дистрибутор - MMD RU и FILM.UA Distribution.

Фильм "Цена правды" совместного производства Польши (Film Produkcja при поддержке Polish Film Institute), Украины (Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино) и Великобритании (Jones Boy Film). Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Промо-кампания фильма в Украине базируется на масштабном социально-просветительском проекте компании FILM.RU Group при поддержке генерального медиапартнера канала "Украина", целью которого является популяризация персоны Гарета Джонса в Украине и мире, и сохранение памяти о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов.