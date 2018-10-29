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"Блиск в очах погас": користувачі мережі прокоментували нове фото Ані Лорак

Lite » Зірки 29.10.2018 - 07:08
Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Фанати співачки вважають, що вона знаходиться у важкому емоційному стані

Скандальна українська співачка Ані Лорак опублікувала на свою сторінку Instagram, здавалося б, невинне фото.

Однак прихильники 40-річної зірки викрили її в депресії.

На знімку можна побачити Кароліну усю в чорному: лосинах і в'язаному светрі з ременями на рукавах.

"Теплого вечора!" - підписала кадр Лорак.

&quot;Блиск в очах погас&quot;: користувачі мережі прокоментували нове фото Ані ЛоракАні Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Фолловери порахували, що зірка занадто часто викладає фото в темних костюмах.

"Блиск в очах погас", "Колір настрою чорний", "Ані, чому ви так часто в чорному?" - пишуть блогери.

Певно шанувальники переживають розлучення Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу. За повідомленнями ЗМІ він змінив співачці з іншою дівчиною.

Нагадаємо, раніше екс-чоловік Ані Лорак зробив тату на честь дочки Софії.

Лорак і Мурат познайомилися в 2005 році, коли співачка відпочивала в Туреччині п'ятизіркового готелю, де чоловік працював менеджером. Вона зрозуміла це по бейджам та рації. Молодий чоловік запросив її в ресторан, в якому було караоке.

Раніше ми повідомляли, що процес розлучення Ані Лорак розтягнутися на кілька років. Журналісти звернулися до юриста, який розбирається в шлюборозлучних моментах, і дізналися про тонкощі розірвання шлюбу зіркової пари.

Виявляється, цей процес між громадянином України та громадянином іншої країни завжди складніше, ніж звичайний шлюборозлучний процес, навіть якщо шлюб був укладений на території України.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито фіктивний шлюб співачки.

"Незабаром після весілля ми мало не розійшлися. Думаю, я тут не новачок. Це проблема будь-якого публічного людини", - розповіла Ані Лорак у програмі "Наодинці з усіма".

до Речі, 15 серпня 2018 року Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу відзначили річницю - дев'ятиріччя спільного життя. А напередодні чоловіка зірки застали в столичному клубі з іншою дівчиною.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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