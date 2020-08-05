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Ласкаво просимо у світ: Настя Каменських зворушила поповненням в сім'ї

Середа 05 серпня 2020 11:58
Ласкаво просимо у світ: Настя Каменських зворушила поповненням в сім'ї
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка показала зворушливе відео

Настя Каменських давно знаходиться під прицілом шанувальників, які періодично закидають її питаннями, коли ж? yарешті, буде поповнення в їхній зоряній сім'ї з Потапом. Поки співачка ухиляється від відповіді, і обіцяє розповісти фанам, коли в її родині відбудеться знаменна подія. А поки вона поділилася зворушливою новиною про свою улюбленицю Мімі – у собачки з'явилися милі цуценята!

Артистка розмістила в Instagram відео, на якому малюки притискаються ближче до мами в пошуках молока. Малята ще не можуть твердо стояти на ногах.

"Мімі та її маленька команда. Ласкаво просимо в цей світ", - залишила трепетний підпис під роликом зірка.

Шанувальники Насті не змогли стримати розчулення і захоплення від зворушливої картини.

  • Яка ж вона красива мама
  • Які милі
  • Як це зворушливо
  • Як мило
  • Малюки
  • Милашество
  • Плюшеві грудочки
  • Які крихітки
  • Які лапочки
  • Які милашки, просто пчарівні

Скріншот коментарів

До речі, раніше Потап розмістив провокаційне фото з двома малюками на руках – він тримає конверти і позує в компанії колег по гурту MOZGI - дядею Вадею і "Позитивом".

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Новини України Настя Каменських
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