Ласкаво просимо у світ: Настя Каменських зворушила поповненням в сім'ї

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала зворушливе відео

Настя Каменських давно знаходиться під прицілом шанувальників, які періодично закидають її питаннями, коли ж? yарешті, буде поповнення в їхній зоряній сім'ї з Потапом. Поки співачка ухиляється від відповіді, і обіцяє розповісти фанам, коли в її родині відбудеться знаменна подія. А поки вона поділилася зворушливою новиною про свою улюбленицю Мімі – у собачки з'явилися милі цуценята!

Артистка розмістила в Instagram відео, на якому малюки притискаються ближче до мами в пошуках молока. Малята ще не можуть твердо стояти на ногах.

"Мімі та її маленька команда. Ласкаво просимо в цей світ", - залишила трепетний підпис під роликом зірка.

Шанувальники Насті не змогли стримати розчулення і захоплення від зворушливої картини.

Яка ж вона красива мама

Які милі

Як це зворушливо

Як мило

Малюки

Милашество

Плюшеві грудочки

Які крихітки

Які лапочки

Які милашки, просто пчарівні

Скріншот коментарів

До речі, раніше Потап розмістив провокаційне фото з двома малюками на руках – він тримає конверти і позує в компанії колег по гурту MOZGI - дядею Вадею і "Позитивом".