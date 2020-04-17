Бездоганні форми: Кім Кардашьян похвалилася спокусливою фігурою в нижній білизні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка представила нову лінію

Кім Кардашьян продовжує демонструвати нові моделі своєї білизни і надихати шанувальників на купівлю своїми формами і вигинами. Цього разу 39-річна знаменитість продемонструвала кілька комплектів різних відтінків і крою: від оливкового до білосніжного. Всі вони виконані в спортивному стилі і покликані візуально зробити фігуру ідеальною і пропорційною. І зрозуміло, Кім – найкращий приклад, що так воно і вийшло.

Зірка позує на тлі блакитної води в повний зріст, в різних ракурсах, показуючи як новинки з лінії, так і свою спокусливу фігуру. Б'юті-образ їй створили в дусі Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі – з довгою косою, а в макіяжі зробили акцент на бровах і чітко підведених очах.

Кім в новинках свого бренду (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Скоро: @SKIMS Stretch Rib – стильна спортивна колекція м'якої ребристої нижньої білизни і предметів одягу для дому, які підкреслюють фігуру і надають форму вашим вигинам. Випускається в 3 нових кольорах та розмірах XXS - 5X», – написала Кім, запросивши всіх записуватися в лист очікування.

Зірка спокушає пишними формами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше Кім додала і відео, в якому провела короткий огляд продукції нової лінії, зазначивши, що вона «дуже комфортна і мила». Відео знаменитість записала прямо в своїй вбиральні, стоячи в одному з комплектів. Кім приміряла маєчку і шортики, а потім змінила комплект на більш спокусливий – зі стрінгами і топом в різних відтінках. Обидва поста бізнесвумен набрали максимум коментарів, лайків і переглядів. Фолловери зірки зізнаються, що їм вже не терпиться спробувати новинки. Що ж, Кім вміє продавати!

Нагадаємо, днями Кім не змогла втриматися, щоб не відзначити досягнення чоловіка. Вона опублікувала кілька кадрів з нової зйомки Каньє Уеста для чоловічого глянцевого журналу GQ. Таким чином знаменитість вкотре зізналася чоловікові в любові і висловила своє захоплення його талантом.