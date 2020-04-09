ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Полуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2020 - 21:27
Полуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка приємно здивувала мережу

Кім Кардашьян продовжує розбурхувати послідовувачів розкішними кадрами, згадуючи свої стильні виходи на світські заходи та екзотичні зйомки на пляжах. Цього разу вона продемонструвала кілька фото з промо своєї лінії стягуючої білизни SKIMS. Зйомка вийшла дуже «гарячою» у всіх сенсах.

Полуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранніПолуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранніКім в новій зйомці (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фотосесія проходила на пляжі, а сама зірка вбралася в спокусливі вироби своєї марки: чорний топ, який підкреслив апетитні груди знаменитості, і трусики з високою посадкою. Доповнили образ макіяж з акцентом на золотистий загар, а також укладка з витягнутими волоссям. Завдяки ефектним позам Кім зуміла продемонструвати свої форми у всій красі. За що отримала масу компліментів від армії шанувальників: «Королева», «Перша», «Ти так прекрасна»...

Полуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранніПолуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранні

Кім з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також зірка – велика любителька сімейних знімків – не упустила можливості показати кілька зворушливих кадрів з особистого архіву. Кім запостила кілька знімків, де фігурує її тато Роберт Кардашьян, а також його брат Том. Таким чином, Кім привітала свого улюбленого дядька з ювілеєм. В галерею 39-річна красуня додала і фото зі сьогодення, де вона позує з усіма дітьми: Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалмом, а також з тіткою та дядьком.

«Вітаємо з 80-річчям мого дядечка! Мій тато брат, Том. Я звичайно не пишу, бо знаю, що ви любите самоту, але мені доводилося так голосно кричати, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ. Дядько Томмі, я так тебе люблю і дуже пишаюся нашою родиною і всім, чому ти нас навчив! У нас найкращі спогади, і я не можу дочекатися, щоб відсвяткувати з тобою, коли ми знову зможемо бути разом», – написала Кім зворушливе привітання.

Однаково прекрасні: Кім Кардашьян з 64-річною матір'ю захопили красою і молодістю в новій зйомці Щасливі разом: Кім Кардашян показала зворушливе фото з чоловіком і донькою
Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся