Полуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка приємно здивувала мережу

Кім Кардашьян продовжує розбурхувати послідовувачів розкішними кадрами, згадуючи свої стильні виходи на світські заходи та екзотичні зйомки на пляжах. Цього разу вона продемонструвала кілька фото з промо своєї лінії стягуючої білизни SKIMS. Зйомка вийшла дуже «гарячою» у всіх сенсах.

Кім в новій зйомці (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фотосесія проходила на пляжі, а сама зірка вбралася в спокусливі вироби своєї марки: чорний топ, який підкреслив апетитні груди знаменитості, і трусики з високою посадкою. Доповнили образ макіяж з акцентом на золотистий загар, а також укладка з витягнутими волоссям. Завдяки ефектним позам Кім зуміла продемонструвати свої форми у всій красі. За що отримала масу компліментів від армії шанувальників: «Королева», «Перша», «Ти так прекрасна»...

Кім з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також зірка – велика любителька сімейних знімків – не упустила можливості показати кілька зворушливих кадрів з особистого архіву. Кім запостила кілька знімків, де фігурує її тато Роберт Кардашьян, а також його брат Том. Таким чином, Кім привітала свого улюбленого дядька з ювілеєм. В галерею 39-річна красуня додала і фото зі сьогодення, де вона позує з усіма дітьми: Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалмом, а також з тіткою та дядьком.

«Вітаємо з 80-річчям мого дядечка! Мій тато брат, Том. Я звичайно не пишу, бо знаю, що ви любите самоту, але мені доводилося так голосно кричати, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ. Дядько Томмі, я так тебе люблю і дуже пишаюся нашою родиною і всім, чому ти нас навчив! У нас найкращі спогади, і я не можу дочекатися, щоб відсвяткувати з тобою, коли ми знову зможемо бути разом», – написала Кім зворушливе привітання.