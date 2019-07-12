Бездоганна пара: Наталія Водянова з'явилася в Монако в розкішній сукні під руку з коханим

Наталя Водянова, схоже, відмінно відпочила і набралася сил для подальших звершень. Так як кількість постів у її Instagram-акаунті різко зросла. Кілька годин тому модель і філантроп позакала перші кадри з Монте-Карло, куди вирушила на виставку Chaumet. Наталія кружляє в незвичайному жовтому платті з пишною спідницею. І ось – новий вихід, причому по-королівськи розкішний.

Наталка з чоловіком на благодійному балі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя показала кадр, де вони позують удвох з її чоловіком і батьком молодших дітей – французьким бізнесменом і сином власника концерну Louis Vuitton Moët Hennessy Антуаном Арно. Одягнена Наталя в розкішну вечірню сукню з глибоким декольте і сріблястою бахромою по всьому корсету. Спідниця теж складається з тонких ниток, які нашиті ярусами і спадають по всій її довжині, ніби струмені дощу. Доповнюють образ вишукані прикраси від легендарного ювелірного дому: браслет і масивне кольє. Макіяж супермоделі виконаний в сірих тонах, волосся укладене в високу зачіску. Антуан, як завжди, віддав перевагу класиці. Чорний смокінг, біла сорочка і метелик – кращий варіант для такого розкішного івенту.

Наталя і Антуан в Монте-Карло (фото: instagram.com/natasupernova)

Фото Водянова підписала коротко, але досить емоційно: «Спасибі, Chaumet, що запросили нас! І вітаю з такою неймовірно прекрасною виставкою, що змусила моє серце битися прискорено».

Наталії до лиця розкішні вбрання (фото: instagram.com/natasupernova)

Не минуло й години, як віддані шанувальники Водянової, яких у неї на сторінці вже близько 2,5 мільйонів, засипали пару захопленими коментарями. Більшість з них зійшлися на думці, що вони неймовірно красиві, стрункі і просто «бездоганні». Максимум компліментів зібрало і сліпуче плаття Водянової.

Наталя і Антуан давно засужили звання найпозитивнішої і гармонійної пари в світі моди (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, Наталя не так часто радує шанувальників спільними виходами з Антуаном, так що ця поява стала справжнім сюрпризом. І шанувальники його високо оцінили. Тим більше такий казковий івент ще раз довів, що Наталю не даремно порівнюють з Попелюшкою, яка знайшла свого принца.