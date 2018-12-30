"Безголосі селюки": переможці "Х-фактора" викликали ажіотаж у мережі

Телеглядачі вважають рішення несправедливим
Користувачі мережі розкритикували пісенний конкурс "Х-фактор" через переможця дев'ятого сезону – чоловічої групи ZBSband. Відповідні коментарі вони залишили на сторінці ток-шоу в Instagram.
Так, деякі користувачі вважають, що рішення було несправедливим.
"Розчарована. Перемагають безголосі селюки, які лажають. Сосєдов правильно говорив: голосують дівчатка-підлітки в основному. Це найактивніша частина аудиторії. Звичайно, їм подобаються гарненькі хлопчики, нехай і не вміють співати", - сказала користувач Наталія Григорян.
Скріншот коментарів (instagram.com/stbua)
"Безголосі селюки", - сказала користувач Наталія Теребенец.
"До останнього сподівалася, що вони не виграють. Таланту нуль. Дуже шкода. Х-фактор з кожним роком все гірше і гірше", - сказала юзер Алла Кубицкая.
Скріншот коментарів (instagram.com/stbua)
Нагадаємо, раніше ми публікували 17 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.