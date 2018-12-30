ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Безголосі селюки": переможці "Х-фактора" викликали ажіотаж у мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2018 - 10:25
"Безголосі селюки": переможці "Х-фактора" викликали ажіотаж у мережі
Журі Х-Фактор / Кадр з відео YouTube-каналу Х-Фактор

Телеглядачі вважають рішення несправедливим

Користувачі мережі розкритикували пісенний конкурс "Х-фактор" через переможця дев'ятого сезону – чоловічої групи ZBSband. Відповідні коментарі вони залишили на сторінці ток-шоу в Instagram.

Так, деякі користувачі вважають, що рішення було несправедливим.

"Розчарована. Перемагають безголосі селюки, які лажають. Сосєдов правильно говорив: голосують дівчатка-підлітки в основному. Це найактивніша частина аудиторії. Звичайно, їм подобаються гарненькі хлопчики, нехай і не вміють співати", - сказала користувач Наталія Григорян.

&quot;Безголосі селюки&quot;: переможці &quot;Х-фактора&quot; викликали ажіотаж у мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/stbua)

"Безголосі селюки", - сказала користувач Наталія Теребенец.

"До останнього сподівалася, що вони не виграють. Таланту нуль. Дуже шкода. Х-фактор з кожним роком все гірше і гірше", - сказала юзер Алла Кубицкая.

&quot;Безголосі селюки&quot;: переможці &quot;Х-фактора&quot; викликали ажіотаж у мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/stbua)

Нагадаємо, раніше ми публікували 17 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.

Х-фактор: хто переміг в 9 сезоні "Як дитина": Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)
Новини України х-факторZBSband
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся