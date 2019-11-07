"Без макіяжу ще молодше": Ольга Сумська зачарувала природною красою

Актриса насолодилася сонячними осінніми днями
Ольга Сумська - справжній приклад жіночності і елегантної краси, адже з роками вона стає лише гарнішою. 53-річна актриса не раз захоплювала шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і підтягнутою фігурою - до речі, це явно передається в генах, адже у артистки дві красуні дочки! А нещодавно вона також показала свою маму - і багато фанів відразу ж відзначили, що тепер зрозуміло, в кого ж вона така гарна.
При цьому Ольга не боїться показувати фото без макіяжу і фільтрів. Днями вона насолодилася прогулянкою на свіжому повітрі, ловлячи останні теплі і сонячні осінні дні. Знаменитість вирішила обійтися без косметики і зачарувала мережу ніжними портретами, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Сумська позувала в сірій спортивній кофті, з розпущеним волоссям і зовсім без макіяжу.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
"Ще трохи теплих, сонячних днів золотої осені дарує листопад!" - прокоментувала атмосферні кадри актриса.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Підписники Ольги невтомно обсипають її компліментами, захоплюючись її природною красою і ефектним виглядом.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою.
Раніше Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.