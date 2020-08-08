Нескінченно мило: Настя Каменських зворушила ніжністю з новонародженими малюками

Співачка зачарувала милими кадрами
Настя Каменських недавно поділилася радісною новиною про поповнення в сімействі - її улюблениця Мімі стала мамою і народила цуценят. Новонароджені малюки, як і мама, все з білосніжною шортскою і виростуть справжніми красенями породи бішон фрізе. Співачка не може натішитися появою на світ милих крихіток, і показала ніжне відео з їх участю в Instagram.
Артистка без макіяжу в домашній обстановці тримає на руках малюка, поки його братики і сестрички досліджують все навколо і не відходять від артистки. Один заліз до неї на плече і непогано там влаштувався, але співачка акуратно встигла спустити малюка, щоб він ненароком не впав.
"Вони ідеальні! Нехай Ваш день почнеться в цій ніжності і милоти", - підписала англійською зворушливі кадри Настя.
Шанувальники прийшли в захват від побаченого - їх зворушила поведінка співачки з маленькими непосидами.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у відвертому чорному бікіні з бахромою показала на камеру свої апетитні форми.