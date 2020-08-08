Бесконечно мило: Настя Каменских растрогала нежностью с новорожденными малышами

Певица очаровала милыми кадрами
Настя Каменских недавно поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе – ее любимица Мими стала мамой и родила щенков. Новорожденные малыши, как и мама, все с белоснежной шорсткой и вырастут настоящими касавцами породы бишон фризе. Певица не может натешиться появлением на свет милых крошек, и показала нежное видео с их участием в Instagram.
Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички исследуют все вокруг и не отходят от артистки. Один залез к ней на плечо и неплохо там устроился, но певица аккуратно успела спустить малыша, чтобы он ненароком не упал.
"Они идеальны! Пусть Ваш день начнется в этой нежности и умиления", - подписала на английском трогательные кадры Настя.
Поклонники пришли в восторг от увденного – их растрогало поведение певицы с маленькими непоседами.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских в откровенном черном бикини с бахромой показала на камеру свои аппетитные формы.