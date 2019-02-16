"Беру з неї приклад": Єфросиніна зворушливо привітала дочку з днем народження

Дочці телеведучої Нані виповнилося 15 років

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая удивила горячим фото с мужем в День святого Валентина, сердечно поздравила свою дочку Нану с днем рождения - 16 февраля девочке исполнилось 15 лет. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась нежной фотографией с дочкой и рассказала историю ее появления на свет.

По словам Маши, Нана смогла изрядно ее напугать еще в роддоме.

"Нана "постучалась" в этот мир пятнадцать лет назад первой ударной схваткой 4.50 утра. Удивительно, но это было именно то время, на которое у меня был заведен будильник последние пять лет ( я вставала на "Подъем") . Потом около семнадцати часов мы с ней тяжело боролись за возможность ей появиться на свет... Когда, наконец, это свершилось, я не услышала положенный детский плач и потеряла сознание от шока и страха, что с моей девочкой что-то не так, что мы не справились... Приведя меня в чувства, врачи объяснили, что младенец просто устал так долго упорно "рождаться", и элементарно уснул! Это большая редкость, но так бывает", - призналась Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина с дочкой Наной (instagram.com/mashaefrosinina)

Она также поведала о характере дочки и объяснила, почему так редко показывает ее в сети.

"В этом вся #мояНана - она всегда четко знает, чего хочет . Она никогда не была усипусичным ребенком. Мне кажется, она, в принципе, не укладывается в стандартное понятие "ребенок" - моя девочка пришла в эту жизнь с очень зрелой душой! Она Самоотверженно идет к своим целям, и сразу ставит себе новые. Ее позиция непоколебима. При этом у меня всегда ощущение, что в прошлой жизни она была воспитанницей института благородных девиц - настолько она интеллигентна и уважительна во всех своих проявлениях. Временами я ловлю себя на мысли, что беру с нее пример в том, как нужно хладнокровнее смотреть на вещи, которые, действительно не заслуживают моих нервов.... И да, я уважаю и буду уважать любую ее позицию, поэтому она крайне редко появляется у меня в публикациях! Но сегодня можно, она это знает:) Сегодня и мой праздник - моей самой прекрасной Девочке со взрослыми глазами 15 лет. Люблю тебя, мой аНАНАсик", - трогательно написала ведущая.

Подписчики отметили, что мама с дочкой очень похожи, а также восхитились красотой Наны и засыпали ее поздравлениями с днем рождения.

"С днем рождения дочери! Ей очень повезло иметь такую мудрую и любящую маму. Счастья Вашей семье!";

"Какая она взрослая и очень красивая девушка. Женихов будет куча. А может уже есть";

"С праздником и Вас, и Нану! Удивительно, как она похожа одновременно и на Вас, и на Тимура, как будто кто-то специально рассчитал "формулу похожести";

"Ви так схожі! З Днем народження вашу донечку!";

"С днем рождения! Ваша дочь унаследовала всю красоту мамы!!! Очень трогательный пост и такое теплое, нежное фото! Пусть будет счастлива, здорова, любима... Ну и побольше детства";

"С днем рождения, она такая красивая и скромная";

"Вы очень похожи. Только Нана более серьезная", - отмечают пользователи сети в комментариях.

Напомним, Маша Ефросинина в Париже поделилась душевным откровением и невероятным эмоциональным эффектом от просмотра кинофильма.

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