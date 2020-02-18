Берлінале-2020: топ-9 найцікавіших фільмів, на які варто звернути увагу

Зовсім скоро столиця Німеччини збере кіно з усього світу на Берлінале-2020. Саме тут можна буде зустріти зірок першої величини, побачити найгучніші прем'єри фільмів. 20 лютого стартує один з трьох найбільших кінофестивалів світу - 70-й Берлінале. Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич склала гід фестивалю, зазначивши найбільш очікувані картини поза основної конкурсної програми. Можливо, якісь з них ми побачимо в липні в Україні, на ОМКФ.

Мій рік Селінджера

Режисер: Філіп Фалардо

70-й Берлінале відкриється картиною оскарівського номінанта Філіпа Фалардо. Канадський режисер екранізував однойменний бестселер Джоани Ракофф. Головна героїня - молода письменниця, яка працює асистентом літературного агента. Одинз робочих обов'язків дівчини - відповідати на листи фанатів культового автора Джерома Д. Селінджера. У фільмі нас чекають Сігурні Уівер, багато літературного Нью-Йорка 90-х, іронічних розмов та історія дорослішання.

Номери

Режисери: Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв

В рамках програми "Спеціальних показів", присвяченій ювілею Берлінале, відбудеться світова прем'єра фільму "Номери" Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва. Це унікальна робота, яка велася віддалено, оскільки один з режисерів перебував у незаконному ув'язненні в російській в'язниці. Гротескна драма "Номери", створена за однойменною п'єсою Олега Сенцова, розповідає про суспільство, яке підпорядковане чітким правилам. Люди, кожен під своїм номером, не мають права навіть любити того, кого хочуть. З приходом нового жителя відбувається збій і система починає руйнуватися.

Потрапляння фільму "Номери" на Берлінале було прогнозованим. Фестиваль вважається політичним, тому саме тут і могла відбутися прем'єра першого фільму Олега Сенцова після його звільнення з російської в'язниці.

Піноккіо

Режисер: Маттео Гарроне

На 70-му Берлінале гості побачать давно знайому багатьом з дитинства історію. Але італійський режисер Маттео Гарроне, той самий який зняв "Догмена" і "Страшні казки", не обіцяє, що нова версія дерев'яної ляльки не буде похмурою. Її покажуть поза конкурсом на гала-прем'єрі. Головну роль у фільмі виконав оскароносний Роберто Беніньї і це перша робота актора після 8-річної перерви.

Асистентка

Режисер: Кітті Грін

Американський трилер дебютантки Кітті Грін вперше був представлений на кінофестивалі Санденс. Фільм, натхненний справою Вайнштайна, розповідає про офісну працівницю кіноіндустрії, яка дізнається про домагання своїх колег. Кітті Грін не новачок на Берлінале. У 2017 році її документальна робота "Прослуховування на роль ДжонБене" стала однією з найяскравіших подій у програмі "Панорама". Можливо, "Асистентка" повторить успіх, враховуючи гостру соціальну тему фільму.

Ласкаво просимо в Чечню

Режисер: Девід Франс

Документальний проект HBO потрапив у секцію "Панорама", де традиційно показують сміливі і незвичайні фільми. "Ласкаво просимо в Чечню" - це новий фільм номінанта на "Оскар" Девіда Франса через фільм "Як пережити чуму". Цього разу режисер звернувся до проблем ЛГБТ-спільноти на Кавказі. Він довгий час спостерігав за активістами, які допомагають постраждалим від рук влади. Відповідно, в картині багато сцен жорстокості. Фільм може викликати справжній скандал в РФ, враховуючи, як влада уникає говорити на цю тему.

Великі літери

Режисер: Раду Жуде

Один з лідерів сучасного румунського кіно Раду Жуде вже має в арсеналі одного берлінського "Срібного ведмедя" за режисуру фільму "Браво!". На цей раз він привіз на фестиваль фільм "Великі літери", який покажуть у програмі "Форум". Картина продовжує тему попередньої роботи режисера "Мені плювати, якщо ми ввійдемо в історію як варвари" про самоідентифікацію румунського народу. За сюжетом, румунський підліток Мугура протестує проти диктаторського режиму Миколи Чаушеску за допомогою графіті, поки його не ловить поліція.

Маєток

Режисер: Крісті Пую

Ще один фільм з Румунії, але на цей раз в секції "Encounters". Крісті Пую вважається родоначальником "нової румунської хвилі" і, напевно, найбільш радикальних представник цієї течії. Автор нашумілої трагікомедії "Смерть пана Лазареску" і драми "Сьераневада" створив вільну адаптацію філософського твору Володимира Соловйова "Три розмови про війну, прогрес і кінець всесвітньої історії, з включенням короткої повісті про Антихриста з додатками". Сюжет цього психоделічного розмовного фільму обертається навколо Миколи і компанії друзів, яких він запросив у свій маєток. Вони ведуть бесіди про бога, грають в карти і дегустують їжу.

Останні і перші люди

Режисер: Йохан Йоханнссон

Документальний чорно-білий фільм - перша і остання картина ісландського композитора Йогана Йоханнссона, який пішов з життя у 2018 році. "Останні і перші люди" - це вільна адаптація однойменного науково-фантастичного роману Олафа Степлдона, музику до якої писав Йоханнссон. Фільм, закадровий текст до якого читає Тільда Суінтон, був знятий на 16-міліметрову плівку. Сам роман Степлдон написав ще в 1930 році. Це наймасштабніша історія майбутнього з коли-небудь створених, бо фільм обіцяє бути епічним.

Земля блакитна, ніби апельсин

Режисер: Ірина Цілик

У програмі "Generation" покажуть повнометражний дебют українського режисера Ірини Цілик, яка нещодавно отримала на кінофестивалі "Санденс" нагороду за кращу режисуру. Документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про сім'ю, що живе в "червоній зоні" Донбасу. Анна та її четверо дітей знімають аматорський фільм про своє життя в обставинах війни.