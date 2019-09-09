Венеціанський кінофестиваль 2019: топ-5 найцікавіших фільмів

Постер до фільму "Атлантида" Валентина Васяновича

Гендиректор ОМКФ підібрала топ-5 фільмів для перегляду

У Венеції закінчився найстаріший кінофестиваль світу. Переможці вже забрали свої заслужені нагороди, а ми дізналися у генерального продюсера Одеського міжнародного кінофестивалю Юлії Синькевич, хто більше всіх дивував.

Атлантида

Потрапляння фільму Валентина Васяновича у другу за значимістю конкурсну програму Венеціанського кінофестивалю "Горизонти" - вже історична подія. З нагоди світової прем'єри української картини над островом Лідо підняли синьо-жовтий прапор. Виявилося, це був знаковий жест - "Атлантида" стала кращим фільмом секції, а критики в унісон називали роботу Васяновича визначною і однією з найоригінальніших у сучасному українському кінематографі.

Це дійсно сильна картина і найкраща у фільмографії Валентина Васяновича на сьогоднішній день. В ній немає жодного професійного актора, а всі ролі в історії про те, що буде після закінчення війни на Донбасі, виконали волонтери, бійці АТО і військові ЗСУ.

Джокер

Лауреат "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю здійснив певний переворот у фестивальній індустрії. "Джокер" Тодда Філліпса став першим в історії кінокоміксом, який отримав найвищу нагороду найбільшого кінофестивалю. Це перемога глядацького кіно, і, швидше за все, не остання перемога "Джокера". Венеціанський кінофестиваль вважають майданчиком, з якого починається предоскарівська "лихоманка". Враховуючи, що в попередні роки тут вигравали майбутні лауреати Американської кіноакадемії "Форма води" і "Рома, "Джокер" цілком реальний конкурент для інших номінантів.

Джокер - трейлер

У фільмі Тодда Філліпса, раніше зняв трилогію "Мальчишник у Вегасі", лиходій всесвіту DC зовсім не схожий на тих, кого втілювали Джек Ніколсон, Хіт Леджер і Джаред Літо. "Джокер" з Хоакіном Феніксом - абсолютно нова історія відносин антагоніста з Бетменом. Тодд Філліпс розкидав по фільму безліч зачіпок, які допоможуть глядачеві зрозуміти, як невдалий комік-стендапер скотився у безумство і став кримінальним авторитетом.

Про нескінченість

Геній абсурдності і екзистенціальної чорної комедії Рой Андерсон повернувся до Венеції з фільмом "Про нескінченість". Його попередній фільм "Голуб сидів на гілці, розмірковуючи про буття" в 2014 році забрав головний приз кінофестивалю. А в цьому році Андерсон отримав "Срібного лева" за кращу режисуру.

З цим рішенням сперечатися марно. Рой Андерсон не змінює своєму фірмовому стилю. "Про нескінченість" міг би бути частиною Трилогії живе", яку склали "Голуб...", "Пісні з другого поверху" і "Ти, що живеш". Найзнаменитіший з живучих шведських режисерів винайшов справді унікальний метод. Він створює "живі картини" про марність людського життя, і новий фільм витриманий в тому ж стилі: вони гротескні, реалістичні і в той же час фантастичні.

Мартін Іден

Один з найбільш відомих і популярних у кінематографістів роман Джека Лондона "Мартін Іден" надихає не лише читачів, але й італійського режисера П'єтро Марчелло. Він переніс історію в недалеке минуле в Неаполь, але героя залишив незмінним - бідняка, який ледве-ледве зводить кінці з кінцями рівно до зустрічі з дівчиною із заможної буржуазної родини. У Марчелло вийшло захоплююче та похмуре зняте на плівку кіно, в якому чітко читається соціальний підтекст сьогоднішньої Італії.

Журі Венеціанського кінофестивалю не присудило фільму головну перемогу, як багато хто припускав, але нагородили виконавця главно йроли Луку Марінеллі "Кубком Вольпі".

Біле на білому

"Біле на білому" - всього лише друга повнометражна картина чилійського режисера Тео Корта, народженого на Ібіці. Але це не завадило йому виграти приз за кращу режисуру в програмі "Горизонти".

У фільмі мова йде про фотографа-портретиста, якого наймають знімати весілля. З моменту знайомства героя з нареченою, маленькою дівчинкою, Тео Корт починає дослідити трансформацію інтересу у жадання. Але за основною історією режисер сховав більш глобальну проблему, про яку говорить весь фільм. У той час, коли відбувається дія фільму, сталася індіанська демографічна катастрофа - знищення корінного населення Америки.

Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич

До речі, раніше генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич спеціально для Lite/РБК-Україна розповіла про найяскравіші події 72-го Каннського кінофестивалю.