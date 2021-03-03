ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 13:23
Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина Віктор і Катерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Анна Кисельова

26-річна дружина українського співака Віктора Павліка знаходиться на шостому місяці вагітності. Днями подружжя оголосило, що під серцем Катерина Репяхова носить хлопчика. Попри те, що очікувані терміни появи малюка на світ – червень, подружжя у всю готується стати батьками та вже навіть придумали ім'я дитині.

Про це Катерина Павлик розповіла у своєму акаунті в Instagram.

Сина пара планує назвати Михайлом. Про це не так давно "проговорився" чоловік Катерини, однак очікування підтвердилися милою публікацією.

"Мама Михасика – тепер так мене називає мій чоловік", – ділиться дружина Віктора Павліка.

Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина

Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина

Катерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

До цього Павлик зазначив, що назвати Мішею вони вирішили не тільки хлопчика, але і, якщо з'явиться дівчинка.

Пара планує партнерські пологи й для Віктора це буде перший досвід. Але він цього боїться, тому ще не знає, чи хоче бути присутнім під час пологів. Варто відзначити, що для його дружини це будуть перші пологи у її житті.

Катерина Репяхова заявила, що вони також планують урочисте весілля, яку запланували на листопад.

До цього вагітна дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Раніше Віктор Павлік висловився про скандали між своїми дружинами. Артист зізнався, що намагається не реагувати на невтішні висловлювання колишньої дружини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу беременность Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов назвав штами коронавірусу, які лютують в Україні
Степанов назвав штами коронавірусу, які лютують в Україні