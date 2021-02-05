Віктор Павлік висловився про скандали між своїми дружинами: я догоджаю Богу

Віктор Павлік прокоментував скандали між дружинами (колаж: РБК-Україна)

Віктор Павлік висловився про публічні скандали, які відбуваються між нинішньою і колишньою дружиною. Останнім часом молода дружина артиста Катерина Репяхова не дуже схвально висловлювався про третю дружину Павліка - Ларису Созаєву, але остання теж не терпить мовчки.

Артист розповів про те, що відбувається між його колишніми дружинами на YouTube каналі "Вечеря з Дороті".

Музикант не соромиться говорити, що в родині є фінансові проблеми. Адже в 2020-му році пандемія коронавірусу позбавила його заробітку. Віктор навіть зізнається, що Катерина зараз приносить гроші в сім'ю. Дівчина активно розвиває свій блог, де багато розповідає про свою вагітність.

Павлік каже, що намагається не реагувати на неприємні висловлювання колишньої дружини, які вона час від часу публічно озвучує в соцмережах.

"Я догоджаю Богу, а не людям. Я намагаюся робити все так, щоб бути чистим перед Всевишнім. Інше мене не цікавить абсолютно, тому що якщо я роблю звідси туди (показує вгору), то все інше автоматично якось розрулиться", - каже Віктор.

Так, нещодавно Репяхова в одному з інтерв'ю заявила, що Ларисі час самій про себе піклуватися, адже Віктор продовжує виплачувати кредит за квартиру багаторічної давності. Созаєва ж відповіла віршем "собака гавкає, караван іде".

Крім того, Віктор Павлик відзначив, що оточуючі люди часто зациклюються на негативних аспектах життя. Артист зізнається, що не ідеал, але намагається йти з позитивом по життю.

"Я десь щось одне погане зробив, то все - я поганий. А те, що я зробив щось хороше в житті, я загалом про життя, то цього ніхто не пам'ятає. Тому я намагаюся цього всього не читати, не аналізувати, не сприймати. А який сенс? Що від цього зміниться? І волосся дибки, і сивіти ще більше, чи що? І так вже вистачає сивини", - говорить артист.

Віктор Павлік висловився про скандали між своїми дружинами

Раніше ми писали, що Віктор Павлік зізнався, чиїм коштом живе.

Крім того, артист розсекретив стать дитини. Пара чекає хлопчика, який має народитися в червні 2021-го.