Вагітна Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії
Відома телеведуча Катя Осадча, яка чекає на третю дитину, продовжує активно працювати і навіть їздити у відрядження. Зараз вона вирушила по роботі до Грузії, де влаштувала ефектну фотосесію в мальовничому місці.
Барвистими кадрами з грузинського міста Мцхета ведуча поділилася у своєму Instagram.
Катя позувала на вершині пагорба, звідки відкривається неймовірно красивий вид. Для прогулянки вона вибрала розкішну довгу сукню з асиметричним розрізом знизу. Наряд кольору бордо прикрашений білими геометричними візерунками і відрізняється пишними рукавами.
Стильний лук Осадча доповнила червоними босоніжками на підборах і незвичайним білим головним убором. Волосся ведуча зібрала в хвіст, а на обличчя нанесла гарний макіяж з акцентом на очі.
"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїхджали до Мцхети. Невимовно гарно!"- зазначила знаменитість.
До слова, екскурсію містом їй влаштував зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.
Також теледива влаштувала фотосет серед троянд і розповіла, які любить квіти.
"Грузія і троянди. Поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже квітнуть в повну силу. Цьго року особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти?"- поділилася Катя.
Катя Осадча захопила стильним образом на яскравих кадрах з Грузії (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальникам дуже сподобався образ Осадчої і вони засипали її компліментами в коментарях.
- Катюша, ви така природня у своїй красі, одна магія на обличчі
- Катя надзвичайно ніжно виглядає. Буде дівчинка
- Дуже гарне плаття
- Катерино, ви прекрасні. У вас така стильна сукня!
- Красунечка
- Дуже прекрасна
- Яка ви чарівна!!!
- Катю, ви наша бездоганна королева!
- Сукня фантастична як і ви
- Катя! Образ - супер!
- Катя, яка ви божественно-жіночна стали!!! Вам так вагітність до лиця! Бережіть себе!
- Красуня Катюша! Досить вже літати
Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча у вбранні з глибоким декольте підкорила мережу.