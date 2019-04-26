Вагітна Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками в Берліні

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

40-річна спортсменка виглядає чудово

Лілія Подкопаєва продовжує відпочивати у Європі. Зазначимо, що нещодавно олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики похвалилася своєю поїздкою в Париж зі своїм нареченим – бізнесменом Ігорем Дубинським. У столиці Франції відбулася знакова зустріч – Подкопаєва зробила фото з Настею Каменським і Потапом, а також Дорофєєвою та Дантесом.

І ось, знана спортсменка вирушила в інше місто. Тепер Подкопаєва показує фото з Берліна. Хоча, на відміну від своїх колег та інших зірок шоу-бізнесу, Лілія не поспішає викладати цілі фотоальбоми, обмежуючись публікацією лише кількох рідкісних знімків.

Шанувальників спортсменки захопило її недавнє фото, на якому видно її спортивні ніжки. Так, Подкопаєва на фото позує з подругами. Всі три жінки сидять у зручних кріслах-мішках на вулиці. При цьому строкате плаття Лілії трохи сповзло, оголивши стрункі ніжки 40-річної спортсменки. Слід зазначити, що Подкопаєва дійсно виглядає приголомшливо!

"Знайшли гарне місце в житті – паркуйтесь", - з умором підписала знімок гімнастка.

Лілія Подкопаєва з подругами відпочиває в Берліні (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники вже залишили парочку коментарів: "Три травневі троянди", "Улюблені", "Красуні".

Відзначимо, що останнім часом з'явилося досить багато новин від Подкопаєвої – спортсменка нарешті перестала приховувати свою вагітність і стала відкрито говорити про це.

До прикладу, нещодавно Лілія зізналася, як діти сприйняли її другу вагітність. Нагадаємо, що на даний момент спортсменка виховує двох дітей: прийомного сина Вадима (13 років) і рідну доньку Кароліну (12 років). Подкопаєва зізналася, що її доньку новину про вагітність мами трохи схвилювала. Дівчинка подумала, що "мама її більше не любить" і навіть заплакала.

Також трохи пізніше Лілія Подкопаєва поділилася важливими моментами виховання своїх дітей. Приміром, спортсменка уточнила, що у Вадима і Кароліни є певний режим. Більш того, турботлива мама намагається їм прищеплювати почуття відповідальності.