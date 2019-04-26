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Беременная Лилия Подкопаева блеснула стройными ножками в Берлине

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 17:25
Беременная Лилия Подкопаева блеснула стройными ножками в Берлине
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

40-летняя спортсменка выглядит восхитительно

Лилия Подкопаева продолжает отдыхать в Европе. Отметим, что недавно олимпийская чемпионка по художественной гимнастике похвасталась своей поездкой в Париж со своим женихом – бизнесменом Игорем Дубинским. В столице Франции состоялась знаковая встреча – Подкопаева сделала фото с Настей Каменским и Потапом, а также Дорофеевой и Дантесом.

И вот, именитая спортсменка отправилась в другой город. Теперь Подкопаева показывает фото из Берлина. Хотя, в отличие от своих коллег и других звезд шоу-бизнеса, Лилия не спешит выкладывать целые фотоальбомы, ограничиваясь публикацией лишь нескольких редких снимков.

Поклонников спортсменки восхитило ее недавнее фото, на котором видны ее спортивные ножки. Так, Подкопаева на фото позирует с подругами. Все три женщины сидят в удобных креслах-мешках на улице. При этом пестрое платье Лилии немного сползло, оголив подтянутые ножки 40-летней спортсменки. Следует отметить, что Подкопаева действительно выглядит потрясающе!

"Нашли хорошее место в жизни – паркуйтесь", - с умором подписала снимок гимнастка.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева с подругами отдыхает в Берлине (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники уже оставили парочку комментариев: "Три майские розы", "Любимые", "Красотки".

Отметим, что в последнее время появилось достаточно много новостей от Подкопаевой – спортсменка наконец перестала скрывать свою беременность и стала открыто говорить об этом.

К примеру, недавно Лилия призналась, как дети восприняли ее вторую беременность. Напомним, что на данный момент спортсменка воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима (13 лет) и родную дочь Каролину (12 лет). Подкопаева призналась, что ее дочь новость о беременности мамы немного взволновала. Девочка подумала, что "мама ее больше не любит" и даже заплакала.

Также чуть позже Лилия Подкопаева поделилась важными моментами воспитания своих детей. К примеру, спортсменка уточнила, что у Вадима и Каролины есть определенный режим. Более того, заботливая мама старается им прививать и чувство ответственности.

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