Знову вагітна: супермодель Міранда Керр стане мамою втретє

Супермодель Міранда Керр разом зі своїм чоловіком Еваном Шпигелем, який є генеральним директором Snapchat, очікують ще одну дитину. Про це повідомляє People.

Варто зазначити, що 35-річна Міранда народила першого сина 28-річному мільярдерові всього лише 10 місяців тому. Це буде їхня друга спільна дитина.

"Міранда, Еван, Флінн і Харт з нетерпінням чекають можливості вітати нового члена своєї сім'ї", - говорить Керр.

Варто зазначити, що у колишнього "ангела" Victoria's Secret є 8-річний син Флінн від минулого чоловіка Орландо Блума.

Відносини у Міранди Керр та Евана Шпігеля почалися в 2015 році. Через два роки після цього, пара зіграла весілля. При цьому на торжестві були присутні тільки найближчі друзі та родичі.

У листопаді 2017 року стало відомо, що Міранда чекає дитину, яка з'явилась на світ 7 травня 2018 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що знаменита супермодель і одна з "ангелів" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол продемонструвала яскраві фотографії з відпочинку в Маямі. При цьому 30-річна модель похвалилася розкішним тілом в бікіні.

Раніше повідомлялося про те, що відома американська модель Белла Хадід, яка також є "ангелом" Victoria's Secret, викликала хвилю обговорень своєї фігури після виходу відео з її участю.