"Ангел" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні

Фото: Кендіс Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

30-річна модель весело проводить час з друзями

Знаменита супермодель і одна з "ангелів" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол поділилася з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку. 30-річна зірка вирушила позасмагати і поплавати в Атлантичному океані в Майамі. Кілька гарячих фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Кендіс Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

Судячи по знімках, модель відмінно проводить час у компанії друзів.

Фото: Кендіс Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

На одному з фото Кендіс позує в червоному бікіні, демонструючи розкішну фігуру. Красуня взяла звабливу позу і підставила обличчя сонцю.

Фото: Кендіс Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

Зовнішній вигляд мами двох дітей привів у захват її підписників, про що вони і повідомили в коментарях.

Фото: Кендіс Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

Зазначимо, що Свенйпол народила другу дитину півроку тому, але швидко повернула колишню форму і в листопаді цього року вже вийшла на подіум на шоу Victoria's Secret.

Нагадаємо, знаменита австралійська модель Міранда Керр, яка з 2007 по 2013 роки була беззмінним "ангелом" Victoria's Secret, а цієї весни вдруге стала мамою, знялася в новому глянсовому фотосеті для InStyle China.

Ми також писали про те, що відома американська модель Белла Хадід, яка блищала в Victoria's Secret Fashion Show 2018, викликала хвилю обговорень своєї фігури після виходу нового відеоролика з її участю. 22-річна зірка знялася для журналу Love Magazine. Користувачі мережі розкритикували модель за надмірну і нездорову, на їхню думку, худорбу.

Відео: РБК-Україна