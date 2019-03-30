ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знову вагітна: супермодель Міранда Керр стане мамою втретє

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 22:36
Знову вагітна: супермодель Міранда Керр стане мамою втретє
Фото: instagram.com/mirandakerr

Австралійка чекає на другу дитину з останнім своїм чоловіком

Супермодель Міранда Керр разом зі своїм чоловіком Еваном Шпигелем, який є генеральним директором Snapchat, очікують ще одну дитину. Про це повідомляє People.

Варто зазначити, що 35-річна Міранда народила першого сина 28-річному мільярдерові всього лише 10 місяців тому. Це буде їхня друга спільна дитина.

"Міранда, Еван, Флінн і Харт з нетерпінням чекають можливості вітати нового члена своєї сім'ї", - говорить Керр.

Варто зазначити, що у колишнього "ангела" Victoria's Secret є 8-річний син Флінн від минулого чоловіка Орландо Блума.

Відносини у Міранди Керр та Евана Шпігеля почалися в 2015 році. Через два роки після цього, пара зіграла весілля. При цьому на торжестві були присутні тільки найближчі друзі та родичі.

У листопаді 2017 року стало відомо, що Міранда чекає дитину, яка з'явилась на світ 7 травня 2018 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що знаменита супермодель і одна з "ангелів" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол продемонструвала яскраві фотографії з відпочинку в Маямі. При цьому 30-річна модель похвалилася розкішним тілом в бікіні.

Раніше повідомлялося про те, що відома американська модель Белла Хадід, яка також є "ангелом" Victoria's Secret, викликала хвилю обговорень своєї фігури після виходу відео з її участю.

На пляж без макіяжу: Джіджі Хадід захопила природною красою і спортивною формою "Це ж богиня": Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся