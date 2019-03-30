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Снова беременна: супермодель Миранда Керр станет мамой в третий раз

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 22:36
Снова беременна: супермодель Миранда Керр станет мамой в третий раз
Фото: instagram.com/mirandakerr

Австралийка ждет второго общего ребенка с последним своим мужем

Супермодель Миранда Керр вместе со своим мужем Эваном Шпигелем, который является генеральным директором Snapchat, ожидают еще одного ребенка. Об этом сообщает People.

Стоит отметить, что 35-летняя Миранда родила первого сына 28-летнему миллиардеру всего лишь 10 месяцев тому назад. Это будет их второй общий ребенок.

"Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут возможности приветствовать нового члена своей семьи", - говорит Керр.

Стоит отметить, что у бывшего "ангела" Victoria's Secret есть 8-летний сын Флинн от прошлого мужа Орландо Блума.

Отношения у Миранды Керр и Эвана Шпигеля начались в 2015 году. Через два года после этого, пара сыграла свадьбу. При этом на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

В ноябре 2017 года стало известно, что Миранда ждет ребенка, который появился на свет 7 мая 2018 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, что знаменитая супермодель и одна из "ангелов" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол продемонстрировала яркие фотографии с отдыха в Майами. При этом 30-летняя модель похвасталась роскошным телом в бикини.

Ранее сообщалось о том, что известная американская модель Белла Хадид, которая также является "ангелом" Victoria's Secret, вызвала волну обсуждений своей фигуры после выхода видеоролика с ее участием.

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