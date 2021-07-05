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Вагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 13:34
Вагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Відома українська телеведуча Катя Осадча продовжує активно працювати, незважаючи на третю вагітність. Вона показала новий стильний образ зі зйомок і підкорила мережу.

Фотографіями в розкішній літній сукні зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомок Катя вибрала дуже жіночне і ніжне плаття лілового кольору, яке підкреслило її цікаве положення..Наряд в підлогу цікавий вирізами на плечах і оборками в районі шиї і на рукавах.

Осадча доповнила аутфіт бірюзовими босоніжками на низькому ходу і білим капелюшком, а волосся зібрала в елегантний пучок. Ніжний макіяж завершує образ.

Вагітна теледіва ефектно позувала у фотозоні, прикрашеній безліччю квітів.

Вагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнеюВагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнеюВагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею

Катя Осадча підкреслила вагітний животик жіночною сукнею в підлогу (фото: instagram.com/kosadcha)

"Одне фото не змогла вибрати, яке вам до вподоби 1, 2 чи 3?" - поцікавилася у фоловерів ведуча.

Ті не стали скупитися на компліменти і залишили Каті багато теплих слів, захоплюючись її красою і вбранням.

  • Катя, вас саме становище вже робить прекрасною на будь-якому фото
  • Всі подобаються, ви просто розкішна
  • Катя, Ви чарівна
  • На фото добре видно животик, вам дуже йде
  • Всі фото суперові
  • Всі фото прекрасні. Ви чудові, Катя
  • Сукня фасон і колір гарні
  • Вам дуже йде такий колір!
  • Всі прекрасні, колір сукні взагалі бомба
  • Накінець у Каті живіт видно!
  • Катюша ви чарівні.., втім, як завжди!

Нагадаємо, раніше вагітна Осадча показала розслаблений вихідний на яхті з чоловіком і сином.

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Катя Осадча образ ведущая
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