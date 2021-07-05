Вагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею
Відома українська телеведуча Катя Осадча продовжує активно працювати, незважаючи на третю вагітність. Вона показала новий стильний образ зі зйомок і підкорила мережу.
Фотографіями в розкішній літній сукні зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для зйомок Катя вибрала дуже жіночне і ніжне плаття лілового кольору, яке підкреслило її цікаве положення..Наряд в підлогу цікавий вирізами на плечах і оборками в районі шиї і на рукавах.
Осадча доповнила аутфіт бірюзовими босоніжками на низькому ходу і білим капелюшком, а волосся зібрала в елегантний пучок. Ніжний макіяж завершує образ.
Вагітна теледіва ефектно позувала у фотозоні, прикрашеній безліччю квітів.
Катя Осадча підкреслила вагітний животик жіночною сукнею в підлогу (фото: instagram.com/kosadcha)
"Одне фото не змогла вибрати, яке вам до вподоби 1, 2 чи 3?" - поцікавилася у фоловерів ведуча.
Ті не стали скупитися на компліменти і залишили Каті багато теплих слів, захоплюючись її красою і вбранням.
- Катя, вас саме становище вже робить прекрасною на будь-якому фото
- Всі подобаються, ви просто розкішна
- Катя, Ви чарівна
- На фото добре видно животик, вам дуже йде
- Всі фото суперові
- Всі фото прекрасні. Ви чудові, Катя
- Сукня фасон і колір гарні
- Вам дуже йде такий колір!
- Всі прекрасні, колір сукні взагалі бомба
- Накінець у Каті живіт видно!
- Катюша ви чарівні.., втім, як завжди!
Нагадаємо, раніше вагітна Осадча показала розслаблений вихідний на яхті з чоловіком і сином.