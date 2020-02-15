Бережіть кохання: Ольга Сумська зворушила архівними кадрами з чоловіком

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм (instagram.com/olgasumska)

Актриса розповіла, що саме нинішній чоловік першим привітав її зі святом закоханих

Незважаючи на те, що у свої 53 роки актриса Ольга Сумська може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і є прикладом для багатьох, вона нерідко отримує і негативні відгуки в мережі. Втім, зірка намагається не звертати уваги на неадекватну критику і нерідко виставляє фото себе без макіяжу в соцмережах, доводячи: жінка прекрасна в сукні або домашньому одязі, в будь-якому віці, з макіяжем або без. А в День всіх закоханих 14 лютого артистка поділилася романтичними архівними кадрами з коханим чоловіком Віталієм Борисюком.

Пара вже більше 20 років у шлюбі і виховує доньку Анну, яка пішла по стопах батьків і вчиться на актрису. Сумська показала чарівні фото з чоловіком різних років, у тому числі і постільні - однак все в рамках пристойності.

Зірка розповіла, що саме Віталій колись вперше привітав її в День святого Валентина багато років тому.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм (instagram.com/olgasumska)

"З днем закоханих! Колись, в 1991 році,саме Віталій вперше в житті привітав мене 14лютого! Це було нове свято для нас...Бережіть кохання, воно найдорожче в світі!" - поділилася Сумська.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники засипали актрису і її чоловіка привітаннями та розчуленими відгуками.

найкрасивіша пара

Такі молоденькі, гарненькі!

Шалено красива жінка.Щастя і величезної любові Вашій родині

Яка пара

Які ж ви гарні. Супер, благополуччя та любові вашій родині

З ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА! КОХАЙТЕ І БУДЬТЕ ЩАСЛИВИМИ!!!

Які красиві

Боже,як ГАРНІ !!!

Які ви прекрасні. Вогонь в очах. Бажаю вам завжди так горіти

Олю Ві королева

Красиві !Молоді! Щасливі!

Олю! Ві неймовірно красива Пані! Квітнете від кохання! Дуже красива пара! Всього Вам найкращого

Просто ідеальні, щастя вам

Ніжність , щирість, чарівність!

Які гарнюні

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.