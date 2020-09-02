ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Білий верх, чорний низ: Джамала захопила осіннім образом в стилі кежуал

Середа 02 вересня 2020 11:32
Білий верх, чорний низ: Джамала захопила осіннім образом в стилі кежуал
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

У День знань співачка згадала шкільні роки

Джамала досить швидко повернула форму після народження другого сина і поринула в активне життя. Співачка знову почала виступати і радувати шанувальників яскравими і стильними появами. Так, у День знань 1 вересня артистка похвалилася ультрастильным образом в стилі кежуал.

На фото зірка зображена в стильних чорних кюлотах і трендовій джинсовій сорочці оверсайз білого кольору. Не обійшлося і без оригінальних деталей - Джамала приміряла модні капці з квадратним носком і сонцезахисні окуляри з оригінальною оправою.

Виконавиця позувала на тлі міських пейзажів зі стріт-артом.

Білий верх, чорний низ: Джамала захопила осіннім образом в стилі кежуалБілий верх, чорний низ: Джамала захопила осіннім образом в стилі кежуал

Джамала підкорила стильним осіннім аутфитом з кюлотами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Білий верх, чорний низ. З першим днем вас!" - підписала кадри співачка.

Вона також згадала про шкільні роки і улюблені смішні фрази вчителів.

Користувачі мережі також почали ділитися спогадами, а заодно і захоплюватися луком артистки.

  • Шльопанці вогонь
  • Які у вас шльопки! Відпад!
  • Дуже гарна
  • Ну чтоооо за малятко така
  • 100 - соточка
  • Чудовий образ
  • Як першокласниця!
  • Красуня

Раніше Джамала відверто розповіла про виховання синів і труднощі, з якими вона зіткнулася.

А ще Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами з сімейній фотосесії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Джамалаобразнаряд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся