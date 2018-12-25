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"Білочки" та "сніжинки": зірки українського шоу-бізнесу привітали з Новим роком і зачарували своїми дитячими фото

Lite » Зірки 25.12.2018 - 13:20
"Білочки" та "сніжинки": зірки українського шоу-бізнесу привітали з Новим роком і зачарували своїми дитячими фото
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Колекція дитячих фотографій з привітаннями від зірок у новорічній підбірці

Напередодні Нового року зірки шоу-бізнесу та ведучі популярних програм привітали українців зі святами, що наступають і поділилися своїми дитячими спогадами і фото, пише ТСН.иа.

"Я бажаю всім читачам, в першу чергу миру, щоб наступний рік став саме тим роком, який ми запам'ятаємо як рік, в якому настав мир і злагода в нашій країні", - побажала телеведуча Катерина Осадча.
Для кожної сім'ї вона побажала взаєморозуміння, можливості почути один одного, і добре відсвяткувати Новий рік. Вона показала свій милий дитячий знімок, зроблений у дитячому садку на святі.

&quot;Білочки&quot; та &quot;сніжинки&quot;: зірки українського шоу-бізнесу привітали з Новим роком і зачарували своїми дитячими фото

Фото: Катя Осадча (фото ТСН.иа)

"Злагоди, миру і добра всім в новому році! Реалізації ідей і мрій, будьте здоровими і щасливими! З Новим роком!", - привітала Тоня Матвієнко.


"Друзі, вітаю вас з новорічними святами! В новому році хай буде більше гарних новин!", - поділився гарним настроєм Арсен Мірзоян. Арсен показав фото, на якому він ще хлопчиком позує з іграшковим музичним інструментом.

&quot;Білочки&quot; та &quot;сніжинки&quot;: зірки українського шоу-бізнесу привітали з Новим роком і зачарували своїми дитячими фото

Фото: Арсен Мизоян (прес-служба Арсена Мірзояна для ТСН.ua)

"Робіть добрі справи в новому 2019 року і щодня даруйте посмішки оточуючим!", - порекомендувала Злата Огневич.
Вона запропонував не боятися бути собою і розкривати свої межі, бути готовим до експериментів, у тому числі і зі своїм музичним смаком. На радість своїм шанувальникам, Злата показала дитячий знімок, на якому вона ще зовсім маленька.

&quot;Білочки&quot; та &quot;сніжинки&quot;: зірки українського шоу-бізнесу привітали з Новим роком і зачарували своїми дитячими фото

Фото: Злата Огневич (прес-служба Златі Огневич для ТСН.иа)

"Я хотів би побажати всім у новому році зробити яке-небудь відкриття - побувати там, де ви ніколи не були, або спробувати щось нове. Це не обов'язково має бути екстремальна подорож в кратер вулкана. Нехай це буде навіть незвіданий вами куточок рідної області. Головне, щоб це відкриття принесло вам нові враження. Не бійтеся розширювати свої межі", - привітав ведучий програми "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров.
Він побажав, щоб рік Свині приніс благополуччя, яскраві емоції, захоплюючі подорожі і справжню щиру любов.

Співачка TAYANNA також поділилася своїми світлинами, на них вона в образі "сніжинки".

&quot;Білочки&quot; та &quot;сніжинки&quot;: зірки українського шоу-бізнесу привітали з Новим роком і зачарували своїми дитячими фото

Фото: TAYANNA (прес-служба TAYANNA для ТСН.иа)

Нещодавно ми розповіли, що Девід Бекхем, футболіст і глава багатодітної родини на своїй сторінці в соцмережах також поділився сімейними різдвяними традиціями, які беруть початок ще в його дитинстві, та привітав всіх з Різдвом.

А популярна співачка Ані Лорак, захопила шанувальників сімейним фото з донькою Софією на тлі виблискує вогнями ялинки. В цей раз біля святкового дерева вони були тільки вдвох, тому що співачка перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком Муратом.

Ще ми дізналися, як Сергій Притула, ведучий актор, любить відзначати Новий рік, і про те, чому він не відпочиває на українських курортах.

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