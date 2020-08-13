Біжить по хвилях: Ольга Сумська заворожила яскравими фото на березі рожевого озера

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Разом з чоловіком актриса відвідала мальовничі місця на Херсонщині

Відома українська актриса і ведуча, зірка серіалу “Кріпосна“ Ольга Сумська за прикладом багатьох інших українських зірок цього літа подорожує по рідній країні, відкриваючи для себе нові незвідані куточки. Зараз вона разом з чоловіком Віталієм Борисюком вирушила на Херсонщину, де пара відвідала унікальні рожеві озера.

На своїй сторінці в Instagram 53-річна артистка поділилася барвистими фото і відео з прогулянок по берегу Лемурійського озера та озера Сиваш. Сумська влаштувала ефектну фотосесію прямо у воді, примірявши яскравий образ.

Знаменитість позувала в сукні-балахоні рожево-жовтих відтінків, яка гармонійно поєднувалася з заходом сонця, на тлі якого були зроблені кадри. Укладене в красиві локони волосся актриси красиво майоріло на вітрі, поки вона крутилася на мілководді.

Показала Ольга і фото з чоловіком, який вибрав джинсові шорти і жовту майку.

"Ще трохи краси рожевого озера Сиваш і Лемурійського на Херсонщині! Якщо швидко гортати фото,можна побачити "Бегущую по волнам", - прокоментувала атмосферні фото Сумська.

А на озері Сиваш вони з чоловіком весело обмазалися цілющою гряззю, не шкодуючи красивих нарядів.

"Це був фантастичний день разом з командою @ranok_ua !Вперше в житті побували з @vitaliyborysyuk на рожевому озері Сиваш, що на Херсонщині! Цілющі грязі біля озера найцінніші в Україні!" - поділилася артистка.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком влаштували яскраву фотосесію на рожевих озерах Херсонщини (фото: instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі залишилися в повному захваті від чарівного виду, а також луку і краси актриси.

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