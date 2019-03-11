"Біжу робити щеплення": Оля Полякова схвилювала мережу повідомленням про небезпечне захворювання

Співачка не стала сидіти склавши руки, а одразу зібралася звернутися за допомогою в лікарню
Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше представила кліп на пісню "Лед тронулся", зі своєю донькою Алісою в одній з головних ролей, розповіла про те, з якою небезпекою їй довелося зіткнутися в її колективі.
Співачка зізналася у своєму мікро-блозі Instagram, що нещодавно була змушена контактувати з людиною, яка захворіла на кір, цією людиною виявилася один з представників її творчого колективу.
Полякова дала чітку інструкцію, що необхідно робити в таких ситуаціях і чому дорослі теж можуть захворіти цією дитячою хворобою.
"У моєму гастрольному колективі - кір. Одна дівчинка захворіла і ми всі 8 Березня контактували з нею. Розповідаю, що потрібно робити. Всі, у кого було два щеплення в дитинстві, але кому вже виповнилося 30 років, протягом 72 годин повинні зробити щеплення. Люди, яким немає 30 років протягом 72 годин повинні зробити щеплення, якщо не робили цього раніше ", - пояснила знаменитість.
В коментарях до посту одразу ж виникла дискусія на "привівочну тему". Адепти натуральності, гомеопатії та відмови від щеплень накинулися на співачку зі звинуваченнями у пропаганді небезпечних ін'єкцій, а ті, хто погоджується з доведеним ефектом вакцинації, стали на бік Олі.
Нагадаємо, раніше Оля Поялкова заінтригувала зізнанням, що її батько був музикантом і натякнула на родинні зв'язки з Фредді Мерк'юрі.
А ще дочка Олі Полякової Марія здивувала шанувальників яскравим макіяжем на свій день народження.