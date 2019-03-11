"Біжу робити щеплення": Оля Полякова схвилювала мережу повідомленням про небезпечне захворювання

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка не стала сидіти склавши руки, а одразу зібралася звернутися за допомогою в лікарню

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше представила кліп на пісню "Лед тронулся", зі своєю донькою Алісою в одній з головних ролей, розповіла про те, з якою небезпекою їй довелося зіткнутися в її колективі.

Співачка зізналася у своєму мікро-блозі Instagram, що нещодавно була змушена контактувати з людиною, яка захворіла на кір, цією людиною виявилася один з представників її творчого колективу.

Полякова дала чітку інструкцію, що необхідно робити в таких ситуаціях і чому дорослі теж можуть захворіти цією дитячою хворобою.

"У моєму гастрольному колективі - кір. Одна дівчинка захворіла і ми всі 8 Березня контактували з нею. Розповідаю, що потрібно робити. Всі, у кого було два щеплення в дитинстві, але кому вже виповнилося 30 років, протягом 72 годин повинні зробити щеплення. Люди, яким немає 30 років протягом 72 годин повинні зробити щеплення, якщо не робили цього раніше ", - пояснила знаменитість.

В коментарях до посту одразу ж виникла дискусія на "привівочну тему". Адепти натуральності, гомеопатії та відмови від щеплень накинулися на співачку зі звинуваченнями у пропаганді небезпечних ін'єкцій, а ті, хто погоджується з доведеним ефектом вакцинації, стали на бік Олі.

"Розумніше здати аналіз на антитіла до кору, а не бігти ревакцинуватися! Зайве підтвердження, що це проплачена реклама! Або тупо Олю використовують...її страхи... знаєте скільки в світі болячок, від усіх не зробиш щеплення...зміцнюйте імунітет!" - yujanka_i

"Чомусь люди, які були в контакті зробивши щеплення потягом 72 ргод не хворіють на кір, а ті що думали що розумніші доказової медицини і ігнорують прививання, хворіють і є джерелом інфікування інших людей"- anna_svistak

"Нерозумію чому всі там боятися кору?!.."- oksihrytsayka

"Дякую за корисну інформацію!!!" - zagoruikovitalii

"Під час епідемії та спалахи кору навпаки - категорично не можна робити прививк", - yulchik_1306

"Ослабленому імунітету допоможете захворіти протягом 72 годин..." - ilonameladze

"Олю, Ви так розчарували багатьох Ваших шанувальників, мене в тому числі. Або хайпануть вирішили? Або Вам заплатили?" - pupych_kate.

Нагадаємо, раніше Оля Поялкова заінтригувала зізнанням, що її батько був музикантом і натякнула на родинні зв'язки з Фредді Мерк'юрі.

А ще дочка Олі Полякової Марія здивувала шанувальників яскравим макіяжем на свій день народження.